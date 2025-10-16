ΕΚΑΒ: Με το ζόρι εξυπηρετούνται δύο συμβάντα σε Μεσολόγγι – Ναυπακτία;

Προβληματισμό και οργή προκάλεσε το γεγονός ότι την Τρίτη μαθήτρια στο 1ο Λύκειο Μεσολογγίου που υπέστη επιληπτική κρίση, περίμενε μισή ώρα περίπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου και ιατρός στο επάγγελμα, Ζιζή Φούντα, σε ανάρτησή της ανέφερε «υπήρχε μόνο ένα πλήρωμα, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων, και όταν συνέβη πολύ σοβαρό περιστατικό, η καθυστέρηση ξεπέρασε τα 30 λεπτά…»

«Δεν μιλάμε για πολυτέλεια — μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.Η υποστελέχωση σκοτώνει. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να ενισχύσει το ΕΚΑΒ της περιοχής. Κάθε λεπτό μετράει. Και σήμερα, χάθηκαν πολύτιμα λεπτά» πρόσθεσε.

Το πρόβλημα φαίνεται πως έχει να κάνει περισσότερο με τη στελέχωση σε διασώστες και όχι τόσο με τα οχήματα. Όταν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Μεσολόγγι κάλυπτε και την περιοχή της Ναυπάκτου, ενόσω το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου ήταν απασχολημένο σε άλλη διακομιδή ασθενούς. Και για το λόγο αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση στο περιστατικό με τη μαθήτρια.

Και κάπου εδώ διαπιστώνει κανείς ότι στην περιοχή των Δήμων Ναυπακτίας και Μεσολογγίου, μια μεγάλη και σε έκταση περιοχή -πέρα από πληθυσμιακά δεδομένα- με το ζόρι μπορούν να εξυπηρετηθούν δύο συμβάντα ταυτόχρονα. Δηλαδή το τρίτο ταυτόχρονο συμβάν καλείται να μην μπει καν στον κόπο να καλέσει το 166;

Εφημερίδα «Συνείδηση»