ΕΚΑΒ Αγρινίου: Στον ξενώνα ενηλίκων "Αργώ" για εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες

Το ΕΚΑΒ Αγρινίου βρέθηκε στον ξενώνα ενηλίκων "Αργώ" για εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Καρδιάς

Η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Αγρινίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας επανεκκίνησης καρδιάς παραβρέθηκε στον ξενώνα ενηλίκων Αργώ και παρείχε εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα, θέση ασφαλείας και αντιμετώπιση άλλων απειλητικών καταστάσεων για την ανθρώπινη ζωή, στο προσωπικό της δομής.

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Ο καθένας μας μπορεί να σώσει μια ζωή, μαθαίνοντας βασικές τεχνικές ΚΑΡΠΑ και τη σωστή χρήση του απινιδωτή. Η άμεση επέμβαση του πρώτου ανταποκριτή τριπλασιάζει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου που υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Υ.γ. ευχαριστούμε από ΚΑΡΔΙΑΣ για την θερμή υποδοχή και τα όμορφα χειροποίητα δώρα σας.