Εκατό χρόνια ζωής για την Κοινότητα της Καμαρούλας Αγρινίου - Η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου σήμερα Κυριακή στην Καμαρούλα Αγρινίου που γιορτάζει 100 χρόνια ζωής, τελέσθηκε και Αρτοκλασία υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως.

Το έτος 2025 η τοπική κοινότητα της Καμαρούλας Αγρινίου συμπληρώνει εκατό χρόνια από την ίδρυσή της, με την μετεγκατάσταση των Κουτλιστιάνων προγόνων τους στην περιοχή. Το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025 το Τοπικό Συμβούλιο Καμαρούλας, ο Μορφωτικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος, ο τοπικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Αστέρας» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργάνωσαν πολιτιστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις για να τιμήσουν την επέτειο αυτή.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χειροτόνησε στον βαθμό του Πρεσβυτέρου τον Διάκονο Αμφιλόχιο Σταμουλακάτο. Επίσης κατά την απόλυση τέλεσε Αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών των προαναφερθέντων Συλλόγων και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κατοίκων της Καμαρούλας.

Κατά το κήρυγμά του ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, λαμβάνοντας αφορμή από το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Χριστού, αναφέρθηκε αρχικά στο σταυρικό βίωμα της Εκκλησίας, λέγοντας τα εξής:

«Προετοιμαζόμαστε για να εορτάσουμε την πρώτη Θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού μας έτους, το Γενέσιο της Θεοτόκου και σε λίγες ημέρες την μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Για τον λόγο αυτό τόσο το αποστολικό όσο και το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας προετοιμάζουν για να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας και ταυτόχρονα να θέσουμε το σταυρικό βίωμα μέσα στην Εκκλησία ως καθημερινή μας προτεραιότητα.

Όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, το βίωμα της Εκκλησίας μας είναι σταυρικό. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός κάλεσε τους μαθητές Του και δι’ αυτών όλους εμάς, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας να Τον ακολουθήσουμε, να αρνηθούμε τον εαυτό μας και να άρουμε τον προσωπικό μας σταυρό, που σημαίνει να Τον αγαπήσουμε με εμπιστοσύνη, να Τον ακολουθήσουμε με πνεύμα μαθητείας, έτοιμοι να διδαχτούμε από Εκείνον και αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε ό,τι Εκείνος εφάρμοσε, κατά την τριετή επίγεια διδασκαλία Του. Και αφού ακολουθήσουμε τον Χριστό με πνεύμα αγάπης, εμπιστοσύνης και μαθητείας, πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να νεκρώσουμε το προσωπικό μας θέλημα, να πάψουμε να σκεφτόμαστε, να λειτουργούμε, να πράττουμε εγωιστικά, ωφελιμιστικά, επιδιώκοντας το ατομικό μας συμφέρον και μάλιστα τις περισσότερες φορές εις βάρος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.

Η άρνηση του εαυτού μας είναι μία επίπονη διαδικασία, ένας δύσκολος δρόμος, όχι όμως μία ακατόρθωτη προσπάθεια. Προϋποθέτει υπακοή, ταπείνωση, υπομονή και επιμονή για να αρνηθεί κανείς τον εαυτό του, να νεκρώσει το θέλημα του, να πάψει να σκέφτεται μόνο με γνώμονα τα στενά όρια της δικής του λογικής και να εισέλθει μέσα στο ευρύτατο σχέδιο της σοφίας του Θεού, το οποίο απεργάζεται την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Και αμέσως μετά έρχεται η άρση του προσωπικού μας σταυρού, διότι όποιος ακολουθήσει τον Χριστό με εμπιστοσύνη, όποιος αγαπήσει τον Χριστό, όποιος απαρνηθεί τον εαυτό του προς χάριν αυτής της αγάπης, δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο, παρά να άρει επί των ώμων του τον δικό του σταυρό, γενόμενος μιμητής και κοινωνός των παθημάτων του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Εκείνος αναμάρτητος ων, χωρίς να έχει βρεθεί δόλος στο στόμα του, χωρίς να έχει πράξει τίποτα το άνομο, εντούτοις με τη θέλησή του, «ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός άμωμος» έφερε στους ώμους Του τον σταυρό ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Πάνω στο ικρίωμα του Γολγοθά έπαθε, πόνεσε, κενώθηκε, ταπεινώθηκε, βίωσε ακόμη και αυτόν τον σωματικό θάνατο υπέρ της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό και εμείς, όχι απλώς δεν πρέπει να απευχόμαστε την άρση του προσωπικού μας σταυρού, αλλά θα πρέπει με εμπιστοσύνη, όποτε ο Θεός επιτρέψει, να σηκώσουμε τον σταυρό μας να το πράττουμε αγόγγυστα, με εμπιστοσύνη στο θέλημα Του, γνωρίζοντας ότι μόνο μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση.

Μόνο μετά τον θάνατο, ο άνθρωπος γεύεται την όντως αληθινη ζωή».

Συνεχίζοντας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην σταυροαναστάσιμη διάσταση της ιερατικής διακονίας, νουθετώντας τον νέο Πρεσβύτερο, ως εξής: «Όλα αυτά που σας περιέγραψα, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί και πρέπει ο καθένας από εμάς να τα δει στο πρόσωπο εκάστου των Ιερέων.

Ο κάθε Ιερεύς είναι φορέας αυτής της σταυροαναστάσιμης διακονίας. Κάθε φορά που ένας ευλαβέστατος άνθρωπος ενδύεται τη χάρη της Ιερωσύνης, σηκώνει επί των ώμων του τον προσωπικό του σταυρό, τον σταυρό της καθημερινής κενωτικής, θυσιαστικής και αγαπητικής προσφοράς. Διότι η Ιερωσύνη δεν είναι απόλαυση εξουσίας, αλλά άρση σταυρού διακονίας. Ο Ιερεύς δεν απολαμβάνει κοσμικά πρωτεία, αλλά ακολουθεί τον δρόμο του Χριστού, ο Οποίος μας τόνισε, ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει έσχατος όλων.

Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, βιώσαμε την χαρά της εισόδου στην ευλογημένη Ιερωσύνη ενός νέου Κληρικού της τοπικής μας Εκκλησίας, του αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, Αμφιλοχίου, ο οποίος, αφού με τη προτροπή του Γέροντός του, Αιδεσιολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Πόπη, αποφάσισε να αφιερωθεί ως Μοναχός στην Εκκλησία μας, λαμβάνοντας το όνομα Αμφιλόχιος, έλαβε τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης και πλέον είναι έτοιμος να μεταβεί στην γενέτειρα γη του, στο Ξηρόμερο για να διακονήσει τους συμπολίτες του, τους συγγενείς και τους φίλους του, όλους εκείνους που τους γνωρίζει και τον γνωρίζουν.

Με την νέα του πλέον ιδιότητα θα είναι ο πνευματικός τους πατέρας, το πρότυπο και το υπόδειγμα του καλού ποιμένος. Με τη ζωή του θα διδάσκει. Με το παράδειγμά του θα νουθετεί. Ο ίδιος θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζει, αυτά που στη συνέχεια θα προτρέπει να πράξουν τα μέλη της εκκλησιαστικής του κοινότητας. Η ευθύνη που σήμερα αναλαμβάνει ο π. Αμφιλόχιος είναι μεγίστη. Το έργο που του ανέθεσε η Εκκλησία μας είναι σπουδαίο, ανώτερο ακόμη και από την διακονία των αγγελικών δυνάμεων. Είναι έργο σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων.

Έχουμε την βεβαιότητα και την ελπίδα, ότι διαθέτει φόβο Θεού και ταπείνωση, τα δύο αυτά σημαντικότατα εφόδια για την νέα ιερατική του ιδιότητα, που από σήμερα ξεκινά. Είναι ώριμος στην ηλικία. Εισήλθε αποφασισμένος στην ευλογημένη Ιερωσύνη, όχι για να αποκατασταθεί οικονομικά, όχι για να ζήσει ο ίδιος πλουσιοπάροχα, αλλά για να προσφέρει τα πάντα στον βωμό της θυσίας και της διακονίας των ψυχών των πιστών της ευλογημένης περιοχής του Ξηρομέρου.

Η αγάπη που μέχρι σήμερα έδειξε για τον τόπο του, είμαι σίγουρος, ότι θα εκφραστεί και μέσα από την ιδιότητα του Κληρικού που θα φέρει για να καθοδηγεί, να εμπνέει, να προστατεύει, να επαναφέρει στο σωστό δρόμο της ενώσεως με τον Θεό όλα τα μέλη της πνευματικής του ποίμνης».

Τέλος, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας αναφερόμενος στην επέτειο της συμπληρώσεως εκατό χρόνων ζωής της τοπικής κοινότητος της Καμαρούλας, ανέφερε τα ακόλουθα:

«Σήμερα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε εδώ για να εορτάσουμε μαζί με όλους εσάς, τους άρχοντες και τον φιλόχριστο και φιλάγιο λαό της Καμαρούλας την συμπλήρωση ενός αιώνος ζωής αυτής της ευλογημένης Ενορίας, Εκκλησιαστικής Κοινότητος και Κωμοπόλεως. Θέλω να συγχαρώ το Τοπικό Συμβούλιο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους δύο Πολιτιστικούς και Μορφωτικούς Συλλόγους της Καμαρούλας που είχαν την πρωτοβουλία να εορταστεί αυτή η επέτειος με ένα διήμερο πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και λατρευτικών εκδηλώσεων, που ξεκίνησαν εχθές και κορυφώνονται σήμερα με την πανηγυρική αυτή Θεία Λειτουργία και σε λίγο με την ευλογία της αρτοκλασίας υπέρ υγείας των μελών των προαναφερθέντων Συλλόγων και της επιμνημοσύνου δεήσεως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των προγόνων και προπατόρων σας, που πριν από 100 χρόνια εγκαταστάθηκαν σε αυτό τον τόπο και δημιούργησαν αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα.

Θα μου επιτρέψετε όμως, αξιότιμοι άρχοντες που σήμερα είστε όλοι παρόντες, να πω το εξής.

Οι Σύλλογοι έκαναν αυτό που αποτέλεσε το χρέος∙ να εορτάσουν αυτή την επέτειο. Εναπόκειται όμως σε όλους εσάς που εκπροσωπείται αυτόν τον λαό ή θα τον εκπροσωπήσετε στο μέλλον, να αναρωτηθείτε και να εγγυηθείτε πώς πραγματικά θα είναι τα επόμενα εκατό χρόνια για τους κατοίκους αυτής της Κωμοπόλεως. Είμαι σίγουρος, ότι γνωρίζετε πως μαστίζεται και η Αιτωλοακαρνανία από την υπογεννητικότητα. Πρέπει κάτι να γίνει γι’ αυτό. Είμαι σίγουρος, ότι έχετε αντιληφθεί πως η επαρχία μας ερημώνει, οι υπηρεσίες καταργούνται, νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται, νέες οικογένειες δεν αποφασίζουν να ζήσουν στην επαρχία. Άρα τί απομένει;

Ένας βέβαιος, αργός και βασανιστικός θάνατος της επαρχίας μας; Η ανάπτυξη δεν ήρθε σε κανένα επίπεδο και αναρωτιέται κανείς, πώς θα ζήσει αυτός ο λαός; Πώς θα ζήσει σε αυτό τον τόπο η επόμενη γενεά. Η ευθύνη σας είναι μεγάλη και πρέπει να αναλογιστείτε το χρέος που έχετε απέναντι στο λαό που σας τοποθέτησε στην θέση που σήμερα όλοι κατέχετε. Ίσως θα πρέπει συλλογικά σκεπτόμενοι, αλλά και αποφασιστικά κινούμενοι, να γίνουν ριζικές τομές πλέον στην Αιτωλοακαρνανία, εάν δεν θέλουμε μετά από τριάντα χρόνια να μιλάμε για μία ερημοποίηση της Αιτωλοακαρνανίας και περιορισμό της ζωής αυτού του τόπου στις μεγάλες πόλεις και σε κάποιες μόνο μεγάλες κωμοπόλεις.

Ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι και μετά από εμάς κάποιοι διάδοχοί μας θα εορτάσουν, μετά από άλλα εκατό χρόνια, τους δύο αιώνες ζωής αυτού του τόπου. Ας προσευχηθούμε και μετά από εκατό χρόνια ο Ναός αυτός να είναι ανοιχτός, να διαθέτει Εφημέριο, η Ενορία, να έχει ενεργά μέλη και αυτός ο τόπος να έχει ζωή, με ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα, μένουν σταθεροί στην πίστη, στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά του γένους και της φυλής μας.

Ας προσευχηθούμε λοιπόν για την υγεία των μελών των τεσσάρων Συλλόγων, αλλά και για την ανάπαυση των ψυχών όλων των κεκοιμημένων προγόνων σας, γιατί μέσα στην Εκκλησία ενώνεται το παρελθόν με το μέλλον, προσφέροντας μια δύναμη να αντέξουμε στο παρόν και να υπερνικήσουμε όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας».

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, στον προαύλιο χώρο του Ναού έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που στήθηκε σε ανάμνηση της επετείου της συμπληρώσεως εκατό χρόνων ζωής της τοπικής Κοινότητος της Καμαρούλας.

Μεταξύ των πιστών που συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία ήταν οι Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ. Μίλτος Ζαμπάρας και κα Χριστίνα Σταρακά, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τα Προεδρεία και τα μέλη των Συλλόγων της περιοχής και πλήθος κατοίκων της Καμαρούλας.

