Έκανε το θαύμα του ο Νίκος Ευαγγελάτος: Συνοδηγός με τον Μπισμπίκη!

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με τα γραφικά του «Live News» έγινε και πάλι viral, με τον παρουσιαστή να γίνεται αυτή τη φορά συνοδηγός του Μπισμπίκη.

Το «Live News» δεν κερδίζει μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και τους χρήστες του X που αποθεώνουν την εκπομπή και τον Νίκο Ευαγγελάτο λόγω των γραφικών. Έτσι και το μεσημέρι της Δευτέρας, ο δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να «μεταφερθεί» μέσω της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη και να γίνει συνοδηγός.

Nα σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, έξω από την Ευελπίδων και ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος, δήλωσε για την υπόθεσή του: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα»…

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».

Πηγή: newsbomb.gr