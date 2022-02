Εισβολή στην Ουκρανία: Οργή στην Αθήνα για τους 10 νεκρούς ομογενείς – Για εξηγήσεις σήμερα ο Ρώσος Πρέσβης

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική κοινή γνώμη από την τραγική απώλεια δέκα ομογενών στην Ουκρανία μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο κι ενώ αυξανόταν συνεχώς, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ο κατάλογος των θυμάτων από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, που έπληξαν καίρια σημεία της χώρας.

Όσο περνούσαν οι ώρες και παράλληλα μαινόταν οι βομβαρδισμοί χθες, ολοένα και περισσότερα ονόματα ομογενών βρισκόταν στην μοιραία λίστα, παρότι η αρχική εκτίμηση ήταν πως είχαν σκοτωθεί δύο ομογενείς κατά πρώτη φάση των βομβαρδισμών και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν ακόμη τέσσερις θάνατοι.

The consequences of the bombing of civilian houses in the village of Sartana near #Mariupol. pic.twitter.com/qSQn7agwIe — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Το ανελέητο σφυροκόπημα στο χωριό Σαρτανά προκάλεσε από την πρώτη στιγμή την έντονη αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που ανέφερε στην πρώτη, κατά σειρά, ανακοίνωσή του χθες πως «η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού».

Σαρτανά και Μπουγάς

«Εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον αδόκητο θάνατο τεσσάρων ομογενών στο χωριό Μπουγάς, το οποίο βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορείως της Μαριούπολης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους και καταδικάζουμε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων» δήλωσε ακόμη το ελληνικό ΥΠΕΞ, μόλις αποκρυσταλλώθηκε ο αριθμός των νεκρών από τα πρώτα κύματα των βομβαρδισμών και στην περιοχή της Μαριούπολης, προκαλώντας ευθέως την οργή της Αθήνας. Και αυτό γιατί, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είχε θέσει μετ’ επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας.

[Graphic] Aftermath of MLRS attack on Sartana, close to #Mariupol pic.twitter.com/2Rp7lnVLxk — marqs (@MarQs__) February 26, 2022

Αργά, ωστόσο, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ακόμη τέσσερις ομογενείς έπεσαν νεκροί από βολές που εξαπολύθηκαν από αέρος, στο χωριό Σαρτανά. Την ίδια ώρα, και οι 10 Έλληνες νεκροί, όπως και οι έξι τραυματίες, ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, προκαλώντας την «έκρηξη» της Βασιλίσσης Σοφίας.

🚨: village of Sartana (population 10,177) on the outskirts of Mariupol is completely destroyed by the Putin regime shelling pic.twitter.com/Q7fPykXJ04 — 🚨: عاجل الحرب 🇷🇺🇺🇦 (@Rb7la7) February 26, 2022

«Εγκληματικές ενέργειες»

«Οι από αέρος επιθέσεις κατά αμάχων, που συνεχίζονται στο χωριό Σαρτανά και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο επιπλέον τεσσάρων ομογενών, αποτελούν απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες. Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών» υπογράμμισε, σε νέα ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ και ενώ με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα, καλώντας τον σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εξηγήσεις.

Οργή Μητσοτάκη

Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους, την οργή του δεν έκρυψε χθες για τους 10 θανάτους ομογενών στην Ουκρανία και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε έντονη παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη στην εξής ανάρτηση στο Twitter: «10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!».

«Απαράδεκτη πράξη»

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε παρέμβει και πάλι στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή τις πρώτες απώλειες ομογενών σε βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους».

«Ο θάνατος ομογενών μας, προκαλεί θλίψη και οργή για αυτή την απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους. Συλλυπητήρια στους οικείους τους. Το Ελληνικό Προξενείο στη Μαριούπολη παραμένει ανοιχτό για την παροχή βοήθειας» γνωστοποίησε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Να τερματιστεί άμεσα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ζήτησε στο συλλυπητήριο μήνυμά του μέσω twitter και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα»

Επιπλέον, η είδηση της απώλειας των 10 ομογενών έκανε το γύρο του κόσμου χθες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν συλλυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τον ελληνικό λαό, αναφέροντας σε μήνυμά του στα Ελληνικά, στο twitter πως: «Δεν είναι μόνο ο λαός της Ουκρανίας που πενθεί σήμερα εξαιτίας του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Απόψε σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα που έχασε άδικα δέκα ομογενείς που ζούσαν στην Oυκραvία κοντά στην Μαριούπολη».

