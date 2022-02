Εισβολή στην Ουκρανία: Νεκροί ομογενείς στη Μαριούπολη από βομβαρδισμό

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ’ επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας».

Την είδηση για τον βομβαρδισμό της Μαριούπολης, ανέφερε και ο υπουργος Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντον Γερασένκο, τονίζοντας ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται κι ένα παιδί.

[Graphic] Aftermath of MLRS attack on Sartana, close to #Mariupol pic.twitter.com/2Rp7lnVLxk

— marqs (@MarQs__) February 26, 2022