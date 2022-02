Εισβολή στην Ουκρανία: Μακελειό στο Χάρκοβο – Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Χεράσενκο, «το Χάρκοβο υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν».

Ukraine’s interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing”. If true, these are the worst faith “negotiations” recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ

#Breaking: Just in – Massive barrage of #Russia|n Shellings in #Kharkiv, #Ukraine near the Equator shopping mall, there are lots of civilians near that area searching for food. pic.twitter.com/vRp31I1QPS

