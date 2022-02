Εισβολή στην Ουκρανία: Γενικευμένη επίθεση από τη Ρωσία – Εκρήξεις σε Κίεβο, Μαριούπολη, Οδησσό

Η εισβολή στην Ουκρανία δεν αφορά επιχειρήσεις μόνο στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, τις αυτόνομες περιοχές την ανεξαρτησία των οποίων ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από μερικές μέρες. Η Ρωσία επιτίθεται σε όλη την Ουκρανία! Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην πρωτεύουσα, Κίεβο, στη Μαριούπολη, το μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην Οδησσό (διαψεύστηκαν οι αναφορές για απόβαση των Ρώσων) και σε πολλές άλλες πόλεις.

Στο διάγγελμά του, τα ξημερώματα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία για το… καλό του λαού στα ανατολικά της χώρας (όπου βρίσκονται Ντόνετσκ και Ντονμπάς) και γιατί δεν μπορεί να δεχτεί άλλο τις απειλές της Ουκρανίας!

Από την πρώτη στιγμή του διαγγέλματος του Πούτιν, οι σειρήνες στο Κίεβο άρχισαν να ηχούν. Ο κόσμος έψαχνε ή να φύγει από το Κίεβο προς τα δυτικά ή καταφύγια για να προφυλαχτεί. Η επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας φαίνεται ότι άρχισε λεπτά μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, λεπτά αφού ο πρόεδρος της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο

Εκτός από τις εκρήξεις στο Κίεβο, τη Μαριούπολη και την Οδησσό, υπάρχουν και αναφορές για μάχες στο κέντρο του Λουγκάνσκ, ενώ το αεροδρόμιο του Χάρκιβ δέχτηκε επίθεση με πυραύλους σύμφωνα αναφορές στο twitter.

Kharkiv aerodrome is burning after Russian missile strikes according to reports pic.twitter.com/xWO7cGrrrp

Άμεσα μετά το διάγγελμα με το οποίο άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της χώρας έκλεισε τον εναέριο χώρο της, ενώ κηρύχθηκε και στρατιωτικός νόμος.

Η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία και την Κριμαία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο. «Στις 05:00 τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία δέχτηκαν επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες και από δυνάμεις της Λευκορωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι επιθέσεις έγιναν από περιοχές στα ανατολικά και βόρεια σύνορα της Ουκρανίας. Επίθέσεις έγιναν και από την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία από το 2014.

Εκρήξεις παντού

Δεν πρόλαβε καλά καλά να τελειώσει το διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξεκίνησε.

Άμεσα καταγράφηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Στο Κίεβο ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Στην Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με 500.000 κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις. 600 χιλιόμετρα μακριά, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις,

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επίσης, πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό!

Σύμφωνα με το CNN, επίσης, δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία!

CNN is currently playing video of Russian armored formations crossing into Ukraine, BMPs crossing at Senkivka pic.twitter.com/SFAjoFCESL

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022