Εισβολή στο Καπιτώλιο: Τέσσερις οι νεκροί στις ταραχές στις ΗΠΑ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα.

Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η εισβολή στο Καπιτώλιο

Στιγμές που θα καταγράψει η Ιστορία εκτυλίχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνεδρίαζαν στην Ουάσινγκτον για να εγκρίνουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η συνεδρίαση στο Κογκρέσο διακόπηκε, βουλευτές, γερουσιαστές και προσωπικό πανικόβλητοι έψαχναν ασφαλές καταφύγιο.

Το κτήριο του Καπιτωλίου εκκενώθηκε τελικά περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος από τις ειδικές δυνάμεις (SWAT) της αστυνομίας, αφού οι εικόνες που έρχονταν από το ναό της αμερικανικής δημοκρατίας ήταν πρωτοφανείς και σίγουρα θα περάσουν στην Ιστορία. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών έξω από το κτήριο, όπου παρέμεναν συγκεντρωμένοι οπαδοί Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα στην Ουάσινγκτον κατευθύνονταν δυνάμεις της Εθνοφρουράς, καθώς σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Τζόναθαν Χόφμαν, ολόκληρη η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Μέλη της Εθνοφρουράς και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εντολή κινητοποίησης της Εθνοφρουράς έδωσε ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς. Πηγές που επικαλείται το CNNi ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «αρχικά αντιστάθηκε» στην κινητοποίηση της Εθνοφρουράς και πως ο Πενς ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά πως ο αντιπρόεδρος δεν έχει αρμοδιότητα για να δώσει εντολή για την Εθνοφρουρά.

Μετά από τις βίαιες ταραχές και την αποχώρηση του όχλου, το κογκρέσο συνέχισε την κοινή συνεδρίασή του για να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Το έναυσμα για τα επεισόδια

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον των υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία.

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ (ήττα)», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κοντά στον Λευκό Οίκο. «Θα σταματήσουμε την κλοπή. Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως».

Τη σχετική δήλωσή του ανήρτησε στο Twitter το οποίο λίγο αργότερα μπλόκαρε την εν λόγω ανάρτηση (βλ. φωτογραφία)

Στη συνέχεια, ο απερχόμενος πρόεδρος κάλεσε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς «αδύναμους» και «αξιολύπητους».

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών.

«Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Μπάιντεν: Η Δημοκρατία δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση

Η αμερικανική Δημοκρατία δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση, δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τις σκηνές χάους που εκτιλύχθηκαν στο Καπιτώλιο, μετά την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση.

Ο Μπάιντεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει ζωντανά στην τηλεόραση και να απαιτήσει τον τερματισμό της «πολιορκίας» του Καπιτωλίου.

«Αυτή την ώρα η Δημοκρατία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία επίθεση χωρίς προηγούμενο, επίθεση στους εκπροσώπους του έθνους, στους αστυνομικούς στους ανθρώπους και τους υπαλλήλους που υπηρετούν το Καπιτώλιο.

Πώς οργανώθηκε η εισβολή στο Καπιτώλιο

Αμέσως μετά τη 1 μ.μ. (τοπική ώρα) της Τετάρτης, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του στους υποστηρικτές του στην Ουάσιγκτον, ζητώντας τους να διαδηλώσουν στο Καπιτώλιο, εκατοντάδες καλέσματα για εισβολή στο κτήριο έγιναν από τους οπαδούς του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακροδεξιών, όπως το Gab και το Parler, ανταλλάχθηκαν σχόλια σχετικά με τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποφύγουν την αστυνομία και ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσουν για τις πόρτες. Τουλάχιστον δώδεκα άτομα σε αναρτήσεις τους έκαναν λόγο για μεταφορά όπλων στις αίθουσες του Κογκρέσου.

Τα καλέσματα για βία εναντίον μελών του Κογκρέσου και υπέρ των κινήσεων Τραμπ να «ξαναπάρουν τον έλεγχο» του κτηρίου του Καπιτωλίου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και μήνες. Ενισχύθηκαν από το «φλερτ» του Τραμπ με κινήματα όπως το Qanon (ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας) και την αμερικανική εθνικιστική ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys. Πρόκειται για ομάδες που έχουν οργανωθεί ανοιχτά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και χρησιμοποιώντας τα επίσης ως εργαλείο στρατολόγησης.

Law enforcement’s initial response to the pro-Trump mob’s breach of the Capitol on Wednesday was in striking contrast to their response to nationwide protests against racism after the police killing of George Floyd. https://t.co/8yoSgvsr2Z

— The New York Times (@nytimes) January 7, 2021