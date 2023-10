Εισβολή διαδηλωτών σε αεροδρόμιο στη Ρωσία όπου θα προσγειωνόταν αεροπλάνο από το Ισραήλ

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT της Ρωσίας, πολλοί άνδρες μπήκαν διά της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Βίντεο τα οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω, που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο.

Σε ένα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings.

Τα βίντεο από το σημείο:

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj

A lynch mob has stormed the International Airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers as a plane from Tel Aviv is landing.

Putin’s propaganda has been heavily targeting Jews in recent days.

Thousands of angry men on site. pic.twitter.com/YwJvTYFNgg

