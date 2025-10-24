Ειρωνείες και απειλές Πούτιν σε Ευρωπαίους και Ουκρανία - Τι είπε για Tomahawk... και τουαλέτες

Ειρωνείες και απειλές είχε η τοποθέτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με το πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Με ειρωνικό τρόπο επέλεξε να τοποθετηθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν για το νέο πακέτο κυρώσεων (το 19ο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας με αφορμή τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Αφού πρώτα χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως μια «μη φιλική πράξη», η οποία δεν θα επηρεάσει τη ρωσική οικονομία, στη συνέχεια στάθηκε στο γεγονός πως στο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνεται η απαγόρευση προμήθειας στη Ρωσία τουαλετών, νιπτήρων και άλλων ειδών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

«Αυτό θα τους κοστίσει ακριβά. Μου φαίνεται ότι [τις τουαλέτες] θα τις χρειαστούν εκείνοι (οι Ευρωπαίοι) στην κατάσταση που βρίσκονται και αν συνεχίσουν αυτή την πολιτική απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας δηλώσεις που έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες για την πιθανότητα να αποκτήσει η Ουκρανία πυραύλους Tomahawk, ο Πούτιν έκανε λόγο για απόπειρα «σοβαρής κλιμάκωσης» που δεν θα μείνει αναπάντητη.

«Πρόκειται για μια απόπειρα κλιμάκωσης. Αλλά αν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν ρωσικό έδαφος, η αντίδραση θα είναι πολύ σοβαρή, αν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν τάχθηκε, επίσης, υπέρ της συνέχισης του «διαλόγου», αφότου ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της σχεδιαζόμενης συνάντησής τους στη Βουδαπέστη. «Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από την αντιπαράθεση, τις διαμάχες, πολλώ δε μάλλον από τον πόλεμο», είπε ο Πούτιν.

