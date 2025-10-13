«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνόδου στην Αίγυπτο

«Ειρήνη», έγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανήρτησε μετά το τέλος της συνόδου στην Αίγυπτο.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο αντάλλαξε θερμή χειραψία.

Ο πρωθυπουργός ήταν ανάμεσα στους ηγέτες των κρατών που προσκλήθηκαν να παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα που διεξάγεται στην Αίγυπτο.

Το Μέγαρο Μαξίμου μετέφρασε την πρόσκληση ως απόδειξη της ενεργητικής παρουσίας της Ελλάδας στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του διπλωματικού αποτυπώματος της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί.

Κατά την παρουσία του στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Έλληνας πρωθυπουργός συνομίλησε με αρχηγούς κρατών, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Μαρκ Κάρνεϊ.

