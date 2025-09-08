Ειρήνη Μουρτζούκου: Αύριο η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Νέα απολογία , αύριο Τρίτη, αναμένεται να δώσει η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του 15 μηνών Παναγιωτάκη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την εισαγγελέα προκειμένου να λάβει νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται πως η Ε. Μουρτζούκου, που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιώτη.

Πηγή megatv.com