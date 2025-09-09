Ειρήνη Μουρτζούκου: Απολογείται σήμερα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Απολογείται σήμερα Τρίτη 9.9.2025 η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του 15 μηνών Παναγιωτάκη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την εισαγγελέα προκειμένου να λάβει νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη.

Υπενθυμίζεται πως η Ε. Μουρτζούκου, που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιώτη.

