Ειρήνη Λαγούδη: Αιχμές για συγκάλυψη από τον Βασίλη Ταουξή - «Φόρτωσαν σε μια νταλίκα το αυτοκίνητο με τη νεκρή...»

Ο δικηγόρος Βασίλης Ταουξής μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8» άφησε αιχμές για συγκάλυψη στην υπόθεση της Ειρήνης Λαγούδη που βρέθηκε νεκρή στο μισοκαμένο αυτοκίνητό της ανήμερα των Θεοφανίων το 2018, στην παραλία Φωτμού, της λίμνης Τριχωνίδας.

Αφορμή για τη συνομιλία του δικηγόρου της οικογένειας με τη Δήμητρα Λαοπόδη στάθηκε το γεγονός ότι ανοίγει ξανά ο φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο, μετά τις δυσμενείς εξελίξεις στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, υπήρξε προσφυγή ( η πρώτη κατά σειρά) στην Τριμελή Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο έγκριτος ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης, για επανεξέταση της ιατροδικαστικής έκθεσης νεκροψίας - νεκροτομής της 44χρονής μητέρας τριών παιδιών.

Μιλώντας για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν όταν εντοπίστηκε το όχημα με τη 44χρονη να έχει αφήσει την τελευταία της πνοή, κ. Ταουξής εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έσπευσε επί τόπου ιατροδικαστής και δεν υπάρχει καν φωτογραφική αποτύπωση των ευρημάτων και του χώρου. «Φόρτωσαν σε μια νταλίκα το αυτοκίνητο με τη νεκρή γυναίκα μέσα και την πήγαν στα υπόγεια της Αστυνομίας του Αγρινίου...», είπε χαρακτηριστικά.

Τέτοιες πρακτικές, κατά την εκτίμηση του δικηγόρου, δείχνουν στην καλύτερη περίπτωση έλλειψη εμπειρίας και άγνοιας της δουλειάς, στη χειρότερη συγκάλυψη! Ερωτηθείς σχετικά και χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία, εξέφρασε υπόνοιες για συγκάλυψη της υπόθεσης Λαγούδη και μάλιστα «για συγκεκριμένους λόγους»!

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο «Δυτικά FM 92,8» ο δικηγόρος της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη επανέλαβε ότι τα περί αυτοκτονίας δεν ισχύουν. Μια γυναίκα που αγοράζει γλυκά για να γιορτάσει το παιδί της δεν βάζει τέλος στη ζωή της, έχοντας πρωτίστως φροντίσει να εξαφανίσει το κινητό της και χωρίς να έχει αφήσει έστω ένα σημείωμα στην οικογένειά της για να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη, παρατήρησε, μεταξύ άλλων.

Εντόπισε δε κοινά σημεία με την υπόθεση του 46χρονου δασκάλου Νίκου Μέντζου που βρέθηκε νεκρός, καμένος και δεμένος με σύρμα μέσα στο όχημα του, σε χωράφι του στο Αγρίνιο.

Αναφέρθηκε στα βήματα που θα ακολουθηθούν από εδώ και στο εξής και εξέφρασε την προσδοκία να δικαιωθεί η μνήμη της Ειρήνης Λαγούδη και να ησυχάσει η οικογένεια που βιώνει εδώ και χρόνια το βουβό της πόνο.

