ΕΙΝΝΑ για κορωνοϊό: Ωριμότητα, ψυχραιμία & υπομονή στην αντιμετώπιση  της επιδημίας

Τα κρούσματα Κορωνοϊού στην Δυτική Ελλάδα συνοδεύτηκαν – μάλλον αναμενόμενο – με κρούσματα παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων και ανεύθυνων κοινωνικά συμπεριφορών .

Επειδή όλα αυτά όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα θετικό αλλά αντίθετα δημιουργούν ανησυχία, ανασφάλεια και σύγχυση , η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτ/νίας καλεί τους πολίτες:

Να επιδείξουν ωριμότητα, ψυχραιμία & υπομονή στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο πανικός συνήθως μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα από τον ιό .

Να ακολουθούν τις οδηγίες των φορέων υγείας εντός και εκτός των νοσηλευτικών μονάδων. Η υπεύθυνη συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου .

Να εμπιστεύονται μόνο τις υπεύθυνες επιστημονικές πηγές για την ενημέρωσή τους.

Να γνωρίζουν τους τρόπους μετάδοσης της νόσου και να εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης για τα οποία η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια. Aυτά αποτελούν την επίσημη επιστημονική θέση και με αυτά προχωρεί το σχέδιο αντιμετώπισης.

Η στάση την οποία θα κρατήσει ο καθένας μας σε κάποια ιδιαίτερα θέματα είναι αυστηρά προσωπική επιλογή και έχει την ευθύνη των επιλογών του. Φτάνει αυτή η επιλογή να μην έχει δυσμενή επίδραση στο κοινωνικό σύνολο.

Το προσωπικό της Ν.Μ. Αγρινίου, παρά τις γνωστές ελλείψεις σε στελέχωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έχοντας συνείδηση του κρίσιμου ρόλου του στην διαχείριση αυτής της κρίσης έχει καταφέρει να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο αντιμετώπισης ξεπερνώντας και τις όποιες χωροταξικές δυσκολίες.

Επειδή όλα δείχνουν – στατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα – ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και προκειμένου η νοσηλευτική μονάδα να αντέξει αποτελεσματικά και με ασφάλεια την πίεση νοσηρότητας που πιθανόν να δεχτεί, πρέπει άμεσα :

– Να ενισχυθούν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το ΤΕΠ και οι κλινικές αιχμής.

– Στελέχωση της ΜΕΘ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να είναι άμεσα λειτουργικές όλες οι διαθέσιμες κλίνες.

– Επάρκεια του νοσοκομείου σε μέσα προφύλαξης.

– Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για νέα δεδομένα και διαρκής εκπαίδευση.

– Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην αντιμετώπιση της επιδημίας

Μόνον έτσι θα κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε στον πληθυσμό ένα λειτουργικό νοσοκομείο και δυνατότητα πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες περίθαλψης.

Γιατί το αυτονόητο, δηλαδή ότι η επαρκής περίθαλψη μειώνει δραστικά τη θνητότητα, καταγράφηκε, για τον συγκεκριμένο ιό και με δημοσίευση στις 25/02/20 στο The Lancet (Global Health) στο άρθρο “Potential association between COVID_19 mortality and health–care resource availabillity“, με ανάλυση στοιχείων από δεκάδες χιλιάδες περιστατικά από διαφορετικές περιοχές της Κίνας. Στο άρθρο φαίνεται ότι σε περιοχές με ικανοποιητική πρόσβαση του πληθυσμού σε επαρκείς υπηρεσίες περίθαλψης η θνητότητα ήταν (0 – 0,3%), Αντίθετα σε περιοχές που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η θνητότητα ήταν υπερδεκαπλάσια (3 – 5%).

Σύμφωνα με το άρθρο, αυτό που “σκοτώνει” δεν είναι ο ιός, που ως λοιμογόνος παράγοντας είναι δυνητικά θανατηφόρος, αλλά κυρίως η αδυναμία πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες περίθαλψης.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές της Ν.Μ. Αγρινίου είμαστε και θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή για παροχή επαρκών υπηρεσιών περίθαλψης και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Πρέπει όμως και οι πολίτες να αντιληφτούν ότι η άγνοια ,η αδιαφορία , η ανεύθυνη αντικοινωνική συμπεριφορά και η ιδεοληψία δεν έχουν θέση στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση μίας κρίσης.

Όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι ο “ικανότατος” και “δραστήριος” ιδιωτικός τομέας που φιλοδοξεί να σώσει και να αναβαθμίσει το σύστημα υγείας της χώρας είναι πανηγυρικά απών από την αντιμετώπιση της κρίσης και διακομίζει όλα τα ύποπτα περιστατικά στο “αργοκίνητο και αναποτελεσματικό δημόσιο”.

Τα δύσκολα στο δημόσιο και τα εύκολα (κέρδη) στο ιδιωτικό;

Μήπως αυτό είναι τελικά το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα);

Για το ΔΣ της ΕΙΝΝΑΑ

Ο Πρόεδρος

Κ.Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Νευροχειρουργός