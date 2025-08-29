«Είμαστε ευγνώμονες για τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα» - Δήλωση της οικογένειας Σαμαρά

Την ευγνωμοσύνη της εκφράζει με δήλωσή της η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, για τη συμπαράσταση του κόσμου στο πένθος για τον χαμό της Λένας Σαμαρά.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», αναφέρει η δήλωση του Αντώνη, της Γεωργίας και του Κώστα Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, στις 7 Αυγούστου.

 iefimerida.gr

29 Αυγ 2025

Ετικέτες: ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ

