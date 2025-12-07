Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, 2025
Εικόνες σοκ στην Formula E στο Σάο Πάολο – Είχε “Άγιο” ο Ισπανός “πιλότος” Πεπέ Μαρτί

Το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί εκτοξεύτηκε στον αέρα και έκανε πολλαπλές περιστροφές πριν συντριβεί

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε στον εναρκτήριο αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με τον πρωτοεμφανιζόμενο, Πεπέ Μαρτί.

Λίγους γύρους πριν το φινάλε, ο Μαρτί ακούμπησε δύο μονοθέσια με μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύτηκε στον αέρα και έκανε πολλαπλές περιστροφές πριν συντριβεί.

Ο Ισπανός βγήκε σώος, όμως οι εικόνες προκάλεσαν σοκ. Δείτε τα βίντεο, το πρώτο εκ των οποίων καταγράφει το ατύχημα από όλες τις πλευρές.

ieidiseis.gr

