Εικόνες σοκ στην Formula E στο Σάο Πάολο – Είχε “Άγιο” ο Ισπανός “πιλότος” Πεπέ Μαρτί

Σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε στον εναρκτήριο αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με τον πρωτοεμφανιζόμενο, Πεπέ Μαρτί.

Λίγους γύρους πριν το φινάλε, ο Μαρτί ακούμπησε δύο μονοθέσια με μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύτηκε στον αέρα και έκανε πολλαπλές περιστροφές πριν συντριβεί.

Ο Ισπανός βγήκε σώος, όμως οι εικόνες προκάλεσαν σοκ. Δείτε τα βίντεο, το πρώτο εκ των οποίων καταγράφει το ατύχημα από όλες τις πλευρές.

All the angles of Pepe Martí’s scary crash in São Paulo 👀 Huge relief to see the driver walk away from this one@googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/0rz2aNO20r — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

A stark reminder of how far safety in motorsport has come @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/XhNLBX84Ge — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

A massive incident in São Paulo Pepe Martí is okay and out of the car @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/BDqwzqliAK — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

ieidiseis.gr