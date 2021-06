Εικόνες σοκ στην Αυστραλία: 54χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 13χρονη – Τη «στρίμωξε» σε ασανσέρ (video)

Σφοδρές αντιδράσεις στην Αυστραλία έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός αστυνομικού υπαλλήλου στο Σίδνεϊ που παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 13χρονο κοριτσάκι. Ο 54χρονος επιχείρησε να «στριμώξει» το παιδί μέσα σε έναν ανελκυστήρα τον Ιούλιο του 2019.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αυστραλιανά ΜΜΕ, σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Cabramatta στο Σίδνεϊ και ενώ ο 54χρονος Glenn Roche είχε περάσει την ημέρα του μαζί με την οικογένεια του 13χρονου κοριτσιού. Οι κινήσεις του 54χρονου καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύθηκαν το 7News.

Στο επίμαχο βίντεο ο Glenn Roche εμφανίζεται να «κυνηγά» το κορίτσι μέσα στο ασανσέρ και να το πιάνει σφιχτά από τη μέση προτού το σώμα του γλιστρήσει στο έδαφος. Το κοριτσάκι όπως κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο ο άνδρας της έσφιξε δύο φορές το στήθος καθώς προσπαθούσε να την «γραπώσει».

Δείτε το video:

Ο Glenn Roche παραδέχθηκε στις Αρχές ότι τα χέρια του βρέθηκαν πάνω στο στήθος του 13χρονου κοριτσιού αλλά όπως είπε αυτό ήταν τυχαίο καθώς «έπαιζε» με το παιδί και δεν αποσκοπούσε σε σεξουαλική ικανοποίηση. «Συνέβη επειδή άφησε το σώμα της να πέσει στο έδαφος και γλίστρησε μέσα από τα χέρια μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 54χρονος, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την εργασία του, κρίθηκε ένοχος σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος του 13χρονου κοριτσιού και τον Αύγουστο αναμένεται να ακούσει την ποινή που θα του επιβληθεί.

Το παιδί ενώπιον του δικαστηρίου είπε ότι ακόμα βλέπει εφιάλτες από την επίθεση και ότι φοβάται μήπως της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο 54χρονος από την πλευρά του επιμένει ακόμη ότι δεν έκανε τίποτε κακό και ότι οι προθέσεις του ήταν… «καθαρές».

Glenn Roche chased the girl into the Sydney lift before repeatedly groping her. #7NEWS https://t.co/DdlQlX82QA

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) June 3, 2021