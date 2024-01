Εικόνες καταστροφής από τον σεισμό – τέρας στην Ιαπωνία – Αυξάνονται οι νεκροί

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πληροφορίες της ιαπωνικής μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας, η Κεντρική Ιαπωνία επλήγη ακόμη από 155 σεισμικές δονήσεις από την Δευτέρα. Ο σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, αναγκάζοντας τους κατοίκους σε ορισμένες παράκτιες περιοχές να καταφύγουν σε ψηλότερα σημεία, καθώς προκλήθηκε τσουνάμι που έπληξε τις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας, παρασύροντας κάποια αυτοκίνητα και σπίτια στη θάλασσα.

Προβλήματα στις προσπάθειες διάσωσης

Πέραν τούτων, οι προσπάθειες διάσωσης παρεμποδίζονται από τους κατεστραμμένους και αποκλεισμένους δρόμους και οι αρχές λένε ότι δυσκολεύονται να εκτιμήσουν την πλήρη έκταση των ζημιών. Πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια, πορθμεία και πτήσεις προς την περιοχή έχουν ανασταλεί, ενώ ένα από τα αεροδρόμια της περιοχής αναγκάστηκε να κλείσει λόγω ρωγμών στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

«Η αναζήτηση και διάσωση των ατόμων που επλήγησαν από τον σεισμό είναι μια μάχη ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Fumio Kishida κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης για την αντιμετώπιση καταστροφών την Τρίτη.

Ο Κισίντα δήλωσε ότι οι διασώστες δυσκολεύονται πολύ να φτάσουν στο βόρειο άκρο της χερσονήσου Νότο λόγω των κατεστραμμένων δρόμων και ότι οι έρευνες με ελικόπτερα ανακάλυψαν πολλές πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

«Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο σεισμό», ανέφερε στο Reuters, η Nobuko Sugimori, κάτοικος της πόλης Nanao στην Ishikawa. Συνέχισε λέγοντας «Προσπάθησα να κρατήσω την τηλεόραση για να μην αναποδογυρίσει, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω ούτε τον εαυτό μου από το να ταλαντεύεται βίαια από τη μια πλευρά στην άλλη», δήλωσε η Σουγκιμόρι από το σπίτι της, το οποίο είχε μια μεγάλη ρωγμή στον μπροστινό τοίχο και έπιπλα διασκορπισμένα στο εσωτερικό του.

Η Φουτζίκο Ουένο, 73 ετών, δήλωσε ότι σχεδόν 20 άτομα βρίσκονταν στο σπίτι της για τον εορτασμό του νέου έτους όταν χτύπησε ο σεισμός, αλλά από θαύμα όλοι βγήκαν σώοι και αβλαβείς. «Όλα συνέβησαν εν ριπή οφθαλμού» είπε, στεκόμενη στο δρόμο ανάμεσα σε συντρίμμια από τα συντρίμμια και λάσπη που ξεχείλισε από το ραγισμένο οδόστρωμα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση διέταξε περισσότερους από 97.000 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους το βράδυ της Δευτέρας, στέλνοντάς τους σε αθλητικές αίθουσες και γυμναστήρια σχολείων, που χρησιμοποιούνται συνήθως ως κέντρα εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πολλοί επέστρεψαν στα σπίτια τους την Τρίτη, καθώς οι αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Αλλά περίπου 33.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ρεύμα στο νομό Ισικάουα νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά από μια νύχτα όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Hokuriku Electric Power (9505.T). Οι περισσότερες περιοχές στη βόρεια χερσόνησο Νότο δεν έχουν επίσης υδροδότηση, μετέδωσε η NHK.

Latest Footage : Look at this damage in Japan. Terrible way to start 2024😓#japan #earthquake #tsunami #TsunamiWarning pic.twitter.com/WLIuNg9JIi

— Aamir Majeed (@teilwanczekuss) January 1, 2024