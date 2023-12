Εντυπωσιακές εικόνες από την «ψυχρή» Πανσέληνο του Δεκεμβρίου

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από την «ψυχρή» πανσέληνο του Δεκεμβρίου, που φώτισε τον ουρανό το βράδυ της Τρίτης (26/12).

Η τελευταία πανσέληνος του χρόνου, ονομάζεται σύμφωνα με το CNNi επίσης και «ψυχρό φεγγάρι», ένας όρος που επινοήθηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής και συγκεκριμένα τη φυλή Mohawk.

Άλλες ονομασίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους).

Ως προς το τελευταίο αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρατα πολλών ειδών ελαφιών αρχίζουν να πέφτουν την περίοδο αυτή του χρόνου, καθώς η περίοδος αναπαραγωγής πλησιάζει στο τέλος της.

Η φυλή αυτή έδωσε τον όρο αυτό στην πανσέληνο του τελευταίου μήνα του χρόνου για προφανείς λόγους: Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τον Δεκέμβριο στο βόρειο ημισφαίριο. Αν και ομολογουμένως η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τους χειμερινούς μήνες θερμότερους.

Η «ψυχρή Πανσέληνος» στον ουρανό του Ναυπλίου

ΑΠΕ – ΜΠΕ / ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

CNN.GR

Δελαπόρτας: “Η Βλαχοπούλου μετρούσε κάθε μέρα τα λεφτά της, απέλυσε μία υπηρέτρια”