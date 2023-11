Οι πρώτες εικόνες των ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ

Τους ομήρους αρχικά παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, τους μετέφερε στην Αίγυπτο και από εκεί τους παρέλαβαν οι υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται πλέον στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, έγινε γνωστό από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

Συνολικά 24 όμηροι – 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος – απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Μεταξύ των απελευθερωθέντων ομήρων είναι 13 ισραηλινοί πολίτες – ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα – 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, συμπληρώνοντας ότι απελευθερώθηκαν επίσης «39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές».

Οι πρώτες εικόνες από τους Ισραηλινούς ομήρους

#Israeli TV suggests among the released hostages are Daniela and Emilia Aloni (mother and daughter). Daniela was seen in one of the videos released by Hamas pic.twitter.com/hPpJcX1LYe

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 24, 2023