Είδηση σοκ: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση αφορά τον Ντέμη Νικολαΐδη. Η σύντροφος του, Αλεξ Νικολαΐδου, πέθανε σήμερα μετά από την μάχη της με τον καρκίνο.

Η Άλεξ -για εκείνους που την γνώριζαν- ήταν μια γυναίκα εύχαρης, συνειφασμένη με τον ορισμό της χαράς και της ελπίδας. Το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη επιβίωσης έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η Άλεξ Νικολαΐδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά» η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.

ereportaz.gr