Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Την Τέταρτη η εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής – Στις 8 Δεκεμβρίου η οριστικοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Για τα βήματα που θα ακολουθηθούν μετά την παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αγρινίου – Δήμου Θέρμου, ενημέρωσε ο Δήμος Αγρινίου.

Η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου θα κάνει την εισήγησή της και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της.

Θα ακολουθήσει η σύνταξη της τελικής πρότασης από τη Μελετητική Ομάδα και η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια 45 ημερών.

Η ενημέρωση του Δήμου

Με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τον Δήμο Θέρμου και τον Δήμο Αγρινίου (ΔΕ Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Αγρινίου, Αγγελοκάστρου).

Εκπρόσωποι της Μελετητικής Ομάδας του αναδόχου σχήματος παρουσίασαν αναλυτικά τα σενάρια οργάνωσης του αστικού και περιαστικού χώρου, καθώς και τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των αναγκών σε υποδομές και κοινόχρηστους χώρους.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν ερωτήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις σχετικά με την αναπτυξιακή κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Επόμενα βήματα

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η Δημοτική Επιτροπή θα εισηγηθεί την κατεύθυνση βάσει της οποίας το Μελετητικό Σχήμα θα συνεχίσει, επιλέγοντας ένα από τα τρία σενάρια ή έναν συνδυασμό αυτών, επί του οποίου θα προχωρήσει το βασικό στάδιο της μελέτης.

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατά τη συνεδρίαση του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ακολούθως, η Μελετητική Ομάδα θα συντάξει την τελική πρότασή της, επί της οποίας θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση διάρκειας 45 ημερών, στη διάρκεια της οποίας πολίτες και φορείς θα έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους.

Το υλικό της παρουσίασης των Εναλλακτικών Σεναρίων έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα παραμείνει διαθέσιμο για σχολιασμό επί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, στον σύνδεσμο:

https://polsxedia.ypen.gov.gr/tps_details/Β247_ΕΠΣ

Ο Δήμος Αγρινίου ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν και υπογραμμίζει ότι η ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προοπτικές των επόμενων δεκαετιών.