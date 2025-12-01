Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: «Θα καθορίσει την αναπτυξιακή ταυτότητα Αγρινίου και Θέρμου για τα επόμενα 30 χρόνια»

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το πρωί της Δευτέρας (1.12.25) στο Αγρίνιο η παρουσίαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θέρμου – Δήμου Αγρινίου (ΔΕ Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θέστιεων, Αγρινίου, Αγγελοκάστρου).

Στόχος του είναι η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής ούτως ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει σαν υποδοχέας σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της σύμπραξης των γραφείων μελετών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, ο κ. Γιώργος Τσακούμης, ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα τρία εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια εκ των οποίων θα επιλεγεί ένα, το οποίο θα οδηγήσει στη σύνταξη της τελικής πρότασης για τις χρήσεις γης στους δύο Δήμους. Η πρόταση θα σταλεί γύρω στην Άνοιξη (Μάρτιο – Απρίλιο), θα υπάρχει δυνατότητα διαβούλευσης 45 ημερών και πλέον εκεί θα είναι η ουσιαστική παρέμβαση όλων των φορέων, επί λεπτομερειών. Γιατί θα περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο όλες οι χρήσεις γης σε όλη την εδαφική περιφέρεια. Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου και μία εκ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θέρμου περί τη λίμνη Τριχωνίδα. είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο έργο το οποίο επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ γιατί θα καθορίσει τις χρήσεις γης, δηλαδή την αναπτυξιακή ταυτότητα του Δήμου Αγρινίου και Θέρμου για τα επόμενα, τουλάχιστον 30 χρόνια».

Σπουδαία και καθοριστική για την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου χαρακτήρισε την ημέρα της παρουσίασης ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου που έκανε λόγο για ένα «όνειρο που γίνεται πράξη». Όπως σημείωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα καταβαλλόταν προσπάθεια να επιτευχθεί η Ενοποίηση. Ενοποιεί ό,τι υπάρχει γύρω από την Τριχωνίδα, κυρίως, και ταυτόχρονα έρχεται να διορθώσει και προβλήματα που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Εκτίμησε ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από το καλοκαίρι στο πλαίσιο της διαβούλευσης να έχουν αξιοποιηθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Καθοριστικά θέματα για τις επόμενες δεκαετίες. με το παραλίμνιο μέτωπο της Τριχωνίδας το επίκεντρο, διαχειρίζεται το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ανέφερε ο δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας και εστίασε στην ανάπτυξη, τις χρήσεις γης, την περιοχή Natura κ.ά. Όπως παρατήρησε, το Πολεοδομικό σχέδιο είναι απαρχαιωμένων καθώς χρονολογείται από το 1948. Ο δήμαρχος Θέρμου δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι θα περίμενε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαβούλευση εκπροσώπων φορέων, κυρίως από την πλευρά του τεχνικού κόσμου, για να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα και για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου αλλά και για έναν πολεοδομικό ορθολογισμό που θα πρέπει να υπάρχει στις περιοχές των δύο Δήμων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ολόκληρη η παρουσίαση:



Η παρουσίαση και όλο το υποστηρικτικό υλικό θα βρίσκονται στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ: https://polsxedia.ypen.gov.gr/tps_details/Β247_ΕΠΣ και θα είναι διαθέσιμα για σχόλια επί 5 ημερολογιακές ημέρες.