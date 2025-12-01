Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Live η παρουσίαση των σεναρίων της μελέτης για τους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου

Δείτε σε live μετάδοση την παρουσίαση των σεναρίων της μελέτης: «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Δήμου Θέρμου – Δήμου Αγρινίου (ΔΕ Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Αγρινίου, Αγγελοκάστρου)»

Ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και ο Ανάδοχος της Μελέτης ΕΠΣ, προσκαλούν τους πολίτες, τους φορείς και τα ΜΜΕ στην επίσημη παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων και του Προκρινόμενου Σεναρίου της μελέτης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θέρστιεων, Αγρινίου, Αγγελοκάστρου)».

Δείτε live την παρουσίαση της μελέτης:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, (Α. Αναστασιάδη 1-Αγρίνιο)

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Δήμου, η παρουσίαση θα γίνει από εκπροσώπους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό που θα καθορίσει την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών για τα επόμενα 15 χρόνια.

Μετά την εκδήλωση, η παρουσίαση και όλο το υποστηρικτικό υλικό θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ https://polsxedia.ypen.gov.gr/tps_details/Β247_ΕΠΣ

και θα είναι διαθέσιμα για σχόλια επί 5 ημερολογιακές ημέρες.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί την επίσημη διαβούλευση που προβλέπεται για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΤΠΣ και θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση, αλλά λειτουργεί ως προκαταρκτικό στάδιο ενημέρωσης και συμμετοχής της παρούσας φάσης.

Η μελέτη, ως μετεξέλιξη των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ, εξετάζει το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς, τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, το δομημένο περιβάλλον, την αστική κινητικότητα, τις υποδομές κοινής ωφέλειας, τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ζητήματα κλιματικής ανθεκτικότητας. Βάσει αυτής της ανάλυσης διαμορφώνονται εναλλακτικά σενάρια, εκ των οποίων προκρίνεται το επικρατέστερο, με καθοριστικές προβλέψεις για τις χρήσεις γης, τους συντελεστές δόμησης και την οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου.

Δεδομένου ότι τα θέματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα όλων των κατοίκων και επαγγελματιών των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου, η παρουσία σας

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11:00 – 11:20

Χαιρετισμοί Δημάρχων

11:20 – 12:30

Παρουσίαση Εναλλακτικών Σεναρίων και Πρότασης της Μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

12:30 – 14:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Με τη συμμετοχή του Αναδόχου Σχήματος Μελετητών