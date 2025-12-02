Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμων Αγρινίου – Θέρμου: Τα επόμενα βήματα μετά την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων

Τα επόμενα βήματα, μετά την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θέρμου και Δήμου Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου:

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων Θέρμου και Αγρινίου, τοπικών φορέων, πολιτών και επαγγελματιών παρουσιάστηκαν, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, τα Εναλλακτικά Σενάρια του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τον Δήμο Θέρμου και τον Δήμο Αγρινίου (ΔΕ Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Αγρινίου, Αγγελοκάστρου).

Εκπρόσωποι της Μελετητικής Ομάδας του αναδόχου σχήματος (Ένωση Οικονομικών Φορέων «1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. CONSORTIS 2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. 3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.») παρουσίασαν αναλυτικά τα σενάρια οργάνωσης του αστικού και περιαστικού χώρου, καθώς και τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των αναγκών σε υποδομές και κοινόχρηστους χώρους.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία υποβλήθηκαν από τους παρευρισκόμενους ερωτήσεις και διατυπώθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό. Το υλικό της παρουσίασης των Εναλλακτικών Σεναρίων έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα παραμείνει διαθέσιμο για σχολιασμό επί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, στον σύνδεσμο: https://polsxedia.ypen.gov.gr/tps_details/Β247_ΕΠΣ

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί την επίσημη διαβούλευση που προβλέπεται για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΤΠΣ, αλλά λειτουργεί ως προκαταρκτικό στάδιο ενημέρωσης και συμμετοχής της παρούσας φάσης.

Επόμενα βήματα

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θέρμου θα εισηγηθεί την κατεύθυνση βάσει της οποίας το Μελετητικό Σχήμα θα συνεχίσει, επιλέγοντας ένα από τα τρία σενάρια, επί του οποίου θα προχωρήσει το βασικό στάδιο της μελέτης.

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής. Ακολούθως, η Μελετητική Ομάδα θα συντάξει την τελική πρότασή της, επί της οποίας θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση διάρκειας 45 ημερών, στη διάρκεια της οποίας πολίτες και φορείς θα έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους.

Ο Δήμος Θέρμου ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν και τονίζει ότι η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής αναφοράς της εν λόγω μελέτης για τα επόμενα πολλά χρόνια.