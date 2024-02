Ελληνικό χρώμα είχε ο τελικός του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (NFL) στο Λας Βέγκας όπου ο σπουδαίος Έλληνας Γιώργος Καρλαύτης κατέκτησε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Bowl, με την ομάδα των Kansas City Chiefs. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, τον πρώτο που κρίθηκε στην παράταση μετά το 2017, οι Chiefs λύγισαν με 25-22 τους San Fransisco 49ers για το Super Bowl LVIII και κατέκτησαν για 2η σερί χρονιά τον τίτλο, σε έναν αγώνα που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σ’ όλον τον κόσμο. Αιτία εκτός από το αγωνιστικό σκέλος είναι και η εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ (Tayror Swift) στο γήπεδο για να δει τον σύντροφό της και αστέρα της ομάδας, Τράβις Κέλσι να αγωνίζεται.

Ο Γιώργος Καρλαύτης πανηγύρισε τον δεύτερό του τίτλο στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, πριν καν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την επιλογή του στο Νο30 του πρώτου γύρου του NFL Draft. Ο 22χρονος είναι πλέον back-to-back πρωταθλητής, αποδεικνύοντας ότι έχει το… άγγιγμα του Μίδα. Άλλωστε, στις μόλις δύο σεζόν του μέτρα το απόλυτο σε κατακτήσεις, έχοντας και σημαντικό ρόλο στη… μετόπισθεν λειτουργία των Τσιφς.

3 Tackles

0.5 Sack

2 QB Pressures LATE in the game!

George Karlaftis and the Kansas City Chiefs are BACK to BACK Super Bowl Champions of the NFL!!!

Chiefs Kingdom’s Greek Warrior <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/WDwdyvhDoM

— Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) February 12, 2024