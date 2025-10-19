Εγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή οι συγγενείς των αδικοχαμένων στα Τέμπη

Τα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ξαναγράφτηκαν μπροστά από τη Βουλή με τη συμμετοχή του Πάνου Ρούτσι.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Κυριακής (19.10.25) στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση, όπως αναφέρει το protothema.gr.

19 Οκτ 2025

