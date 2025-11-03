Εγκρίθηκε η ανακατασκευή του ταρτάν στο στάδιο Αγρινίου – Προϋπολογισμός 1,3 εκατ. ευρώ

Στην έγκριση της ανακατασκευής του ταρτάν στο στάδιο Αγρινίου προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, κατά τελευταία της συνεδρίαση, όπως αποκάλυψε ο αν. Δημάρχου Αγρινίου, Βασίλης Φωτάκης.

Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Φωτάκης αναφέρει:

Σε σημαντικές αποφάσεις προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου , με προεδρεύοντα τον αν. δήμαρχο Βασίλη Φωτάκη, εγκρίνοντας μεταξύ άλλων και την ανακατασκευή της επιφάνειας ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Μιχάλης Κούσης”.

Σημαντικές αποφάσεις στην 18η/2025 συνεδρίαση της #Δημοτικής_Επιτροπής:

Προχωρήσαμε στην Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου : «ANAKΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και προϋπολογισμού 1.300.000,00 €.

Το έργο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Την αποξήλωση του παλαιού τάπητα και της υποβάσεως, Την κατασκευή νέων στρώσεων ασφαλτικής υποδομής, Την τοποθέτηση νέου συστήματος συνθετικού τάπητα, τύπου Sandwich, Την αποκατάσταση των περιμετρικών καναλιών απορροής, Την ανακατασκευή εγκαταστάσεων για αγωνίσματα (άλματα, ρίψεις, λίμνη στιπλ, διάδρομοι ακοντισμού), Τη γραμμογράφηση και τελική πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα World Athletics.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς πιστοποιημένου στίβου,ικανού να φιλοξενεί αγώνες εθνικού και διεθνούς επιπέδου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ και τις προδιαγραφές της World Athletics (WA).

Προχωρήσαμε Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας του δήμου Αγρινίου» Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»προϋπολογισμό 362.015,45 €.

Το έργο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Σήμανση , διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας, Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πεζοπορίας ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της: Απλή Πεζοπορία ,Ορεινή

Πεζοπορία, Ορειβασία. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την ανάδειξη υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών συνολικού μήκους 78.352,00 μ. μέσω καθαρισμών, απομάκρυνσης καταπτώσεων και τοπικών αποκαταστάσεων.

Προχωρήσαμε στην Έγκριση Πίνακα ΙΙ «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ» του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών.

Προχωρήσαμε Έγκριση Σχεδίου και Έγκριση Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ «ΕΡΜΙΤΣΑ» ΚΑΙ «ΖΕΡΒΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

Προχωρήσαμε στην Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 274 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού

780.000,00 €.

Το έργο ενδεικτικά περιλαμβάνει :

Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός μερικώς αερουποστηριζόμενου στεγάστρου (θόλος), με διαστάσεις του θόλου να είναι κατ ‘ ελάχιστον 20.00 μ. x 36.00 μ. x 10,20(ύψος),

Την υποδομή (βάση του θόλου),

Όλες τις απαραίτητες προμήθειες για τη λειτουργία του χώρου (σύστημα αερισμού, δαπέδου, γραμμογράφηση, θύρες , μπασκετών, κερκίδων κ.λπ)

Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων που θα χρησιμοποιηθούν ως αποδυτήρια.

Την κατασκευή περίφραξης του γηπέδου, την διαμόρφωση του αύλειου χώρου της αθλητικής εγκατάστασης (φυτεύσεις , οδεύσεις κ.λπ)

Την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας (κάμερες παρακολούθησης, συναγερμός)

Προχωρήσαμε σε Έγκριση μίσθωσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, εργοληπτών που συμμετέχουν στο Μητρώο Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιών και τη λήψη μέτρων αποφυγής εξάπλωσης και αναζωπύρωσης τους στις:

Δ. Κοινότητα Μεγάλης Χώρας και στον Οικισμό Λεύκας Αγρινίου, στη Δημοτική Κοινότητα Ποταμούλας, στην περιοχή Σκάλωμα Δ. Κοινότητας Δοκιμίου, στην περιοχή γεφύρια Αλάμπεη του Δήμου Αγρινίου.

Προχωρήσαμε στην Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών» για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.)για άτομα που πάσχουν από Άνοια/Αlzheimer».

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε.