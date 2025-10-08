Εγκαίνια των γραφείων του κόμματος «ΝΙΚΗ» στο Αγρίνιο παρουσία του Δημήτρη Νατσιού

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματος ΝΙΚΗ θα πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο με την παρουσία του προέδρου Δημήτρη Νατσιού.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος «ΝΙΚΗ – Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα» στο Αγρίνιο. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Πλατεία Δημοκρατίας 9, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτριος Νατσιός , ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό και θα συναντηθεί με μέλη και φίλους του κινήματος από την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ίδρυση των νέων γραφείων στο Αγρίνιο σηματοδοτεί τη διεύρυνση της οργανωτικής παρουσίας του κόμματος στη Δυτική Ελλάδα και τη στενότερη επαφή με τους πολίτες της περιοχής.

Η αφίσα: