Εγκαίνια στο ΚΗΦΗ Θέρμου – Ν. Φαρμάκης: “Τα έργα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης είναι δείκτης προόδου κάθε κοινωνίας”

Στις πρωτοβουλίες και δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη των ηλικιωμένων αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προσκεκλημένος από το Δήμο Θέρμου, σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατά τον χαιρετισμό του, στην τελετή των εγκαινίων, ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Θέρμο, που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα, 2021-27”, είναι μία νέα ψηφίδα στο μωσαϊκό της κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμορφώνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επανέλαβε την πεποίθηση «κανείς μόνος του» κι εξήγησε: “Είναι ο τρόπος που προσωπικά θέλω να πορεύομαι στα κοινά, ο τρόπος που εγώ αντιλαμβάνομαι μία κοινωνία πραγματικής προόδου και πραγματικού πολιτισμού”, προσθέτοντας: “Γι’ αυτό και στην Περιφέρεια, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, προσπάθησα και κατάφερα να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας”.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης «Κλικ Ζωής» που ήδη εξυπηρετεί περίπου 3.000 πολίτες σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, αλλά και την πιλοτική δράση για την «τρίτη ηλικία στην εποχή της τεχνολογίας», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να φέρει πιο κοντά τους ηλικιωμένους στις σύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας.

Εστιάζοντας στα ΚΗΦΗ ο Περιφερειάρχης, τόνισε: “Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Όταν το οικογενειακό περιβάλλον που τους φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν αβοήθητοι. Έχουμε εμείς χρέος να ανταποκριθούμε στις καθημερινές τους ανάγκες και αυτό κάνουμε”.

Όπως είπε, μέχρι πρότινος λειτουργούσαν τέτοια κέντρα, ένα στο Αγρίνιο και άλλο ένα στην Αμαλιάδα. Από το νέο ΕΣΠΑ, εξασφαλίστηκε η συνέχιση λειτουργίας αυτών, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδότησε και τέσσερα νέα.

“Το ένα, είναι αυτό που εγκαινιάζουμε εδώ στο Θέρμο, ενώ τα άλλα τρία θα λειτουργήσουν σύντομα στους Δήμους Μεσολογγίου, Ζαχάρως και Πηνειού. Επίσης, ανοίξαμε και νέα πρόσκληση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κατατεθεί ακόμα τέσσερις προτάσεις” συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας συνεγχάρη τον Δήμο Θέρμου για την ολοκλήρωση του έργου κι ευχήθηκε να αποτελέσει ένα φιλόξενο σπίτι για κάθε συμπολίτη που το έχει ανάγκη. “Οι περίπου 500.000 ευρώ που διατέθηκαν γι’ αυτό το έργο, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ανταποδώσουμε στους ανθρώπους που είναι η ρίζα και η κολώνα μας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως και η κοινωνική αλληλεγγύη που αποπνέουν τέτοια έργα, είναι ανεκτίμητα” επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ΘέρμουΣπύρος Κωνσταντάρας, αφού ευχαρίστησε την Περιφέρεια και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”, αναφέρθηκε στη δημιουργία κοινωνικών δομών που έχουν δημιουργηθεί με πόρους ΕΣΠΑ, σημειώνοντας ότι συνοδεύονται από σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και στο σύνολό τους έχουν μια ουσιαστική αποστολή, που είναι να εξυπηρετούν ευάλωτους συμπολίτες.

“Μέσα από συνέργειες απλώνουμε ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Θέλουμε οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται τη δομή σαν το σπίτι τους, που θα περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους, έχοντας παράλληλα την φροντίδα που χρειάζονται. Με τη συμβολή των εργαζομένων, που είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν με επαγγελματική συνείδηση, πιστεύω ότι θα απογειώσουμε τη δομή, ώστε το ΚΗΦΗ Θέρμου να γίνει πρότυπο λειτουργίας” κατέληξε ο Δήμαρχος.

Στην τελετή των εγκαινίων μίλησαν ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα Ιωάννα Φαναριώτου και η συντονίστρια της δομής Σπυριδούλα Σταθοπούλου.

Παρευρέθηκαν επίσης ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, Γεώργιος Κοντογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι Θέρμου Κωνσταντίνος Κότσαλος, Γεώργιος Μυζήθρας, Αικατερίνη Λάμπου, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Κωστακόπουλοςκ.α.