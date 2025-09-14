Εγκαίνια με κόντρα για την ωριμότητα του έργου στην Πλαγιά

Εγκαίνια για το Κοινωνικοοικονομικό Κέντρο στην Πλαγιά, με κόντρες για την ωριμότητα και τις άδειες του έργου μεταξύ δημάρχων. Χωρίς μελέτες και οικοδομική άδεια δημοπρατήθηκε, καταγγέλλει ο Θ. Κασόλας.

Εγκαινιάστηκε προ ημερών και παραδόθηκε για χρήση το Κοινωνικοοικονομικό Κέντρο στην Πλαγιά Βόνιτσας. Όλα ούτε αυτό το έργο ξέφυγε από το κανόνα για τα έργα που διατρέχουν κάθετα τις θητείες διαφορετικών δημάρχων.

Το εν λόγω έργο εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και εγκαινιάστηκε από την παρούσα. Και όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προκλήθηκε ο πόλεμος της «πατρότητας» του έργου.

Πάντως ο νυν Δήμαρχος Θανάσης Κασόλας επέμεινε στο να κατηγορεί την προηγούμενη δημοτική αρχή ότι το έργο ήταν ανώριμο μελετητικά και με αρκετά προβλήματα. «Χωρίς μελέτες στατικές , μηχανολογικές και άδεια του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, τι ακριβώς συμβασιοποιήσατε ; Άλλωστε η οικοδομική άδεια βγήκε στις 20- 11-2024, τότε ήταν ώριμο το έργο για δημοπράτηση του…» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Θανάσης Κασόλας και πρόσθεσε απευθυνόμενος προς την παράταξη της μείζονος σήμερα αντιπολίτευσης : «Γιατί βιαστήκατε τόσο να υπογράψετε όπως λέτε ένα μη ώριμο έργο στις 19-12-23 λίγες μέρες πριν παραδώσετε και παράνομα μάλιστα χωρίς οικοδομική άδεια ενταγμένο σε πρόγραμμα; Θα πληρώνονταν από το πρόγραμμα χωρίς άδεια;;;;»

Εφημερίδα «Συνείδηση»