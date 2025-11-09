Έγινε κι αυτό στην Εύβοια – Πάνω από 200 άτομα έκλεισαν την εθνική οδό για να κάνουν κόντρες

Έγινε κι αυτό στην Εύβοια! Πάνω από 200 άτομα έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Σχηματάρι αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα προκειμένου να κάνουν κόντρα με τα αυτοκίνητα τους.

Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε οδηγός στο evima.gr ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα και ο λόγος ήταν για να κάνουν κόντρες!

«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Μα να έχουν κλείσει το δρόμο για να κάνουν κόντρες», είπε στο evima.gr.

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε στο evima.gr οδηγός που βρέθηκε στην περιοχή με ακινητοποιημένο το όχημά του, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.