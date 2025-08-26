Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου για το νέο σχολικό έτος 2025-2026

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου για το νέο σχολικό έτος 2025-2026, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Διεύθυνση του Σχολείου

Η Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2025-2026 των ενηλίκων πολιτών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του Γυμνασίου σε 2 χρόνια φοίτησης.

Ειδικότερα οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης έως τέλος Σεπτεμβρίου, αν υπάρξουν κενές θέσεις.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου είναι ένα Δημόσιο Γυμνάσιο Ενηλίκων που λειτουργεί στο Αγρίνιο από το έτος 2003 προσφέροντας μια Δεύτερη Ευκαιρία στη γνώση και στη μάθηση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων μέσα από το ευέλικτο και ανοικτό πρόγραμμα σπουδών του που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

• Οι εκπαιδευόμενοι/νες είναι 18 ετών και άνω.

• Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια.

• Χορηγείται απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

• Τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα τις ώρες 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να εγγραφούν, συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τρόποι υποβολής της αίτησης εγγραφής

1. Υποβολή της αίτησης στο σχολείο, τις απογευματινές ώρες λειτουργίας 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.

2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είτε συμπληρώνοντας την σχετική διαδικτυακή φόρμα, είτε συμπληρώνοντας την Aίτηση και στέλνοντάς τη με email στη διεύθυνση sdeagr@sch.gr με θέμα "Αίτηση φοίτησης».

Το σχολείο θα ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησής του μέσω email ή/ και με SMS στο κινητό του τηλέφωνο.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου

Απογευματινό ωράριο λειτουργίας: 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ

Δεληγιώργη 27 Αγρίνιο, ΤΚ 30131

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641056100

E-mail: sdeagr@sch.gr Web: http://sde-agrin.ait.sch.gr