Eγγαστρίμυθος με την κούκλα της στο Voice - Show από τον Μουζουράκη!

Show Μουζουράκη μετά από ξεχωριστό ντουέτο από εγγαστρίμυθο στο Voice.

Η Roberta Carrieri με καταγωγή από την Κάτω Ιταλία αλλά με καρδιά που ανήκει στην Ελλάδα ανέβηκε στο stage του μουσικού τάλεντ σοού με τις αγαπημένες της κούκλες, αφού είναι εγγαστρίμυθος.

Κατά την παρουσίασή της η 50χρονη διαγωνιζόμενη από το Μιλάνο εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του The Voice πως «όλοι με κοροϊδεύουν και λένε ότι είμαι παλιά Ελληνίδα γιατί πίνω φραπέ μέτριο με γάλα. Τώρα δεν είναι πια στη μόδα, είναι το φρέντο εσπρέσσο που φαίνεται να είναι ιταλικό μα δεν είναι. Μ’ αρέσει να πηγαίνω στη Βαρβάκειο αγορά για ξηρούς καρπούς, υπάρχει ένα μαγαζί με πουλιά που μ’ αρέσουν πολύ οι παπαγάλοι».

«Είμαι η Ρομπέρτα, είμαι 50 ετών, έρχομαι από την Ιταλία και είμαι τραγουδοποιός, εγγαστρίμυθος και ηθοποιός. Ήταν πολλά χρονιά πριν, όταν ήμουν μικρή, που ένιωσα αυτή την αγάπη για την Ελλάδα. Όταν άκουγα μουσική από την Ελλάδα, κάτι χτύπαγε μέσα μου και αφού αυτό ήταν τόσο δυνατό αποφάσισα να κάνω τεστ DNΑ. Το έκανα και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν ότι έχω 40% αίμα ελληνικό».

Η Ρομπέρτα ερμήνευσε “We are the Champions – DING A DANG DONG) με τρόπο που έπεισε τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Όταν ολοκλήρωσε την ερμηνεία της και γύρισε η Έλενα Παπαρίζου δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Ρομπερτα δεν τραγουδούσε μόνη της αλλά την συνόδευε και η κούκλα της.

Φυσικά αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο, με τον Πάνο Μουζουράκη να παίρνει στα χέρια του την κούκλα και να δοκιμάζει να τραγουδήσει σαν εγγαστρίμυθος το «Φίλα με ακόμα», με την Ρομπέρτα να του ζητάει να κάνει πιο ψηλή τη φωνή του.

«Πρέπει να βάλεις το χέρι σου στον κ... μου για να το κάνω αυτό», απάντησε ο Μουζουράκης με την Παπαρίζου να ξεκαρδίζεται στα γέλια, ενώ το σόου συνεχίστηκε όταν η κούκλα γύρισε και φίλησε στο στόμα τον κριτή του Voice.

Τελικά η Ρομπέρτα επέλεξε να συνεχίσει με τον Πάνο Μουζουράκη.

Πηγή; protothema.gr