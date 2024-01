“Έφυγε” στα 46 του ο Λιόρ Λούμπιν

Στο πένθος βυθίστηκε το μπάσκετ του Ισραήλ καθώς ο πρώην παίκτης και προπονητής, που διετέλεσε και βοηθός του Όντεντ Κάτας στον Παναθηναϊκό, άφησε την τελευταία του πνοή νικημένος από την επάρατη νόσο.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας (22/01) ο Λιόρ Λούμπιν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών. Στην καριέρα του ως παίκτης αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Απόλλωνα Πάτρας. Ως προπονητής βρέθηκε σε αρκετές ομάδες του Ισραήλ, ενώ πέρασε και από το “τριφύλλι” κατά τη διάρκεια της θητείας του Κάτας. Η τελευταία του δουλειά ήταν στη Χαποέλ Μπερ Σεβά ως πρώτος προπονητής.//Α.

It’s a sad day for Israeli basketball as coach Lior Lubin has passed away at the age of 46 following a tough battle with cancer. Always a gentleman and loved by all, Lubin began his way as a player with Ramat Gan and played as well as coached numerous teams. pic.twitter.com/9v9Gg3ZXc5

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) January 22, 2024