Αγρίνιο :«Έφυγε» ο Σάββας Παππάς θείος του γνωστού γιατρού Θύμιου Σταθόπουλου

Βαθιά θλίψη στο Αγρίνιο, καθώς «έφυγε» ο 73χρονος συνταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ, Σάββας Παππάς και θείος του γνωστού γιατρού Θύμιου Σταθόπουλου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, στις 3:00 μ.μ.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μισή ώρα νωρίτερα, από τις 2:30 μ.μ., όπου συγγενείς και φίλοι θα μπορούν να απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Την τελετή θα συνοδεύσουν η αδελφή του Μαρία Παππά - Σταθοπούλου, τα ανίψια, συγγενείς και φίλοι.