“Έφυγε” ο Πάτροκλος – ο μακροβιότερος αδέσποτος της Ναυπάκτου

Η Ναύπακτος αποχαιρετά τον Πάτροκλο, τον αγαπημένο «μασκότ» της κεντρικής πλατείας Φαρμάκη, που για χρόνια αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Πατρόκλος υπήρξε το μακροβιότερο αδέσποτο της πόλης.

Με περηφάνια και αξιοπρέπεια έζησε μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς να ταλαιπωρήσει ούτε στο τέλος την τελευταία του μεγάλη αγάπη, την Αναστασία Σταμάτη, η οποία τον είχε περιθάλψει, υιοθετήσει και φροντίσει με απέραντη αγάπη.

Γνωστός για τη χαρακτηριστική «φατσούλα» του και την ήρεμη παρουσία του στην πλατεία, ο Πατρόκλος έγινε σημείο αναφοράς για τους Ναυπάκτιους, που τον αγάπησαν και τον έκαναν δικό τους.