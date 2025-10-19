«Έφυγε» ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Πρωωταγωνίστησε στον «Κόκκινο κύκλο» του Κοκκινόπουλου

Πέθανε γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Κοσμάς Φουντούκης κα η είδηση σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Το δυσάρεστο νέο για τον χαμό του ηθοποιού έκανε γνωστή ο συνάδελφός του, Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Maestro», με μία λιτή ανακοίνωση στα social media το απόγευμα της Κυριακής (19.10.2025).

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ανάρτηση για τον θάνατο του Κοσμά Φουντούκη έκανε και ο επίσης ηθοποιός, Φαίδων Καστρής.

«Αχ Κοσμά μου αγαπημένε…

Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Χρήστος Τακτικός, Κοσμάς Φοντούκης κι εγώ να θυμάμαι, καλή αντάμωση φίλοι μου αγαπημένοι.

Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την Αντιγόνη, για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002-3 κι αμέσως μαζί και στον Ίωνα, είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ.

Στο φως θα βρεθούμε φίλοι, στο φως πάλι μαζί», έγραψε στην σπαρακτική του ανάρτηση.

Επίσης ανάρτηση για τον Κοσμά Φουντούκη έκανε και ο ηθοποιός Νίκος Χατζόπουλος.

«Ο Κοσμάς ήταν ένας σπάνιος καλλιτέχνης. Ένα μυαλό που πετούσε σπίθες. Μια σαγηνευτική, εντελώς ιδιαίτερη σκηνική παρουσία. Μια καρδιά με τεράστιες ευαισθησίες και με χώρο για τους πάντες. Ένας βαθιάς καλλιέργειας πνευματικός άνθρωπος. Ο Κοσμάς Φοντούκης σήμερα το πρωί πέταξε μακριά μας. Αντίο, φίλε», έγραψε στο Facebook.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοσμάς Φουντούκης ήταν ένας low profile άνθρωπος και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, αλλά ούτε και για τον λόγο που «έφυγε» από τη ζωή.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είχε πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχει γίνει γνωστός και μέσα από την τηλεόραση, καθώς ήταν πρωταγωνιστής του Πάνου Κοκκινόπουλος στην αστυνομική σειρά «Κόκκινος κύκλος».

Επίσης ο Κοσμάς Φουντούκης είχε πάρει μέρος και στις ταινίες «Xenia», «J.A.C.E.» και «Ακροπόλ».

