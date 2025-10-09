«Έφυγε» η Ιωάννα Κανάκη: Θρήνος στον ΣΥΡΙΖΑ για το ιστορικό στέλεχος

Πένθιμο κλίμα επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την είδηση θανάτου της κ. Ιωάννας Κανάκη, ιστορικό στέλεχος του κόμματος και λογίστρια με χρόνια συνδικαλιστικής δράσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, τιμώντας την κα Κανάκη, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας: «Αποχαιρετούμε με οδύνη την Ιωάννα Κανάκη, μια γλυκύτατη, μαχητική αγωνίστρια στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης.

Η Ιωάννα Σωτήρχου Κανάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλλιθέα και σπούδασε Οικονομικά. Ο εργατικός συνδικαλισμός και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούσαν τους χώρους μιας συνεχούς πορείας και αγωνιστικής συμμετοχής μέσα από τις γραμμές των δημοκρατικών, αριστερών παρατάξεων και κινήσεων».

Αποχαιρετούμε με οδύνη την Ιωάννα Κανάκη, μια γλυκύτατη, μαχητική αγωνίστρια στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια της Ιωάννας Κανάκη - https://t.co/nNLIA6mrGR pic.twitter.com/fsrwlC2rJ5

— ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) October 9, 2025

Ιωάννα Κανάκη: «Έφυγε» μία μεγάλη αγωνίστρια

Μετά την μεταπολίτευση, η κα Κανάκη ακολούθησε το ρεύμα και τις ιδέες της Ανανεωτικής Αριστεράς. Εντάχθηκε και δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, την ΕΑΡ, τον Συνασπισμό, την ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υπήρξε Υποψήφια βουλεύτρια στο Νομό Φθιώτιδας και στη Β΄ Αθήνας.

Είχε ενεργή παρουσία τόσο στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Καλλιθέας όσο και στο Νομαρχιακό ψηφοδέλτιο της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Ρουμελιωτών Καλλιθέας, στο Δ.Σ του ΙΚΑ (1991-1995). Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, καθώς και της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Αθήνας.

Διετέλεσε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθηνών. Εκπροσώπησε τη ΓΣΕΕ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ(1991-95). Εργάστηκε ως λογίστρια και ως στέλεχος σε μια σειρά επιχειρήσεων.

«Στην οικογένεια και τους οικείους της Ιωάννας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: reader.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi