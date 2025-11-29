Έφυγε η 67χρονη Λίτσα Πετροπούλου, πρόεδρος γυναικών Ευρυτανίας

Θλίψη στην Ευρυτανία καθώς έφυγε από τη ζωή η 67χρονη Λίτσα Πετροπούλου, η οποία ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

“”ΕΦΥΓΕ” ΜΙΑ ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!

Σήμερα η Ευρυτανία στέκεται πιο φτωχή.

Στέκεται όμως και πιο υπερήφανη, γιατί αποχαιρετά μια γυναίκα που τίμησε τον τόπο της.

Μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε τις δυσκολίες, που πάλεψε για την κοινωνία, που σήκωσε στους ώμους της τον ρόλο της γυναίκας, της προέδρου, της εθελόντριας, της ανθρώπου που προσφέρει χωρίς να ζητά τίποτα πίσω.

Η Λίτσα Πετροπούλου ήταν μια μαχήτρια της καθημερινότητας.

Με αξιοπρέπεια, καλοσύνη και ανιδιοτέλεια στάθηκε δίπλα σε κάθε ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Επί 19 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε τον Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας με συνέπεια και όραμα, αφήνοντας πίσω της έργα, δράσεις και κυρίως ανθρώπινες σχέσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες.

Στους αγώνες της δεν ήταν ποτέ μόνη, γιατί είχε την αγάπη όλων μας.

Και εμείς σήμερα της ανταποδίδουμε αυτό το χρέος τιμής:

την ευγνωμοσύνη μας.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό.

Όμως η παρακαταθήκη της, το ήθος, η προσφορά, η δύναμη, το παράδειγμά της, γίνεται φάρος για όσους μένουν πίσω.

Για να συνεχίσουμε να παλεύουμε, όπως έκανε εκείνη.

Για έναν τόπο καλύτερο, πιο ανθρώπινο, πιο ενωμένο.

Λίτσα,

δεν φεύγεις από κοντά μας.

Θα ζεις σε κάθε δράση που εμπνέεις,

σε κάθε γυναίκα που ενθάρρυνες,

σε κάθε άνθρωπο που βοήθησες σιωπηλά.

Σήμερα σε αποχαιρετούμε με σεβασμό.

Αύριο θα συνεχίσουμε με το παράδειγμά σου.

Καλό ταξίδι.

Αιωνία σου η μνήμη.”