«Έφυγε ένας άγγελος»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα, “έφυγε ένας άγγελος” αναφέρει και συγκλονίζει συμπληρώνοντας, “κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου, δεν έχουμε πειράξει ποτέ κανέναν”

«Έμαθα την επόμενη μέρα τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Star και συνέχισε: «Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του. Είχε έρθει για δυο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Λούτσας, ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ.

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον νεαρό, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του τη στιγμή που εκείνοι έβγαιναν από το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο – Με πονάει το αυτί μου»

Επιπλέον, αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα λίγα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση του 24χρονου. Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 «ήταν σοκαριστικό πως όταν του το είπε ένας από το ΕΚΑΒ ότι “έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο” η απάντηση ήταν “ναι, ε; με πονάει το αυτί μου”».

«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας.

Ερωτηθείσα, δε, αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν».

Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια».

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

