Έχασε τη μάχη ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας – Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι

Ο 47χρονος Χρήστος Μήτσουρας συμβασιούχος υπάλληλος, ήταν πατέρας 3 παιδιών. Αρχικά είχε διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας της Βόνιτσας, έπειτα στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και από εκεί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων όπου νοσηλεύονταν από την Πέμπτη που είχε συμβεί το τραγικό συμβάν.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή