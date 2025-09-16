Έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ακτιβιστής όταν το να είσαι ακτιβιστής κόστιζε πολλά, το καθαρό πρόσωπο και το σύμβολο μιας Αμερικής που τόσο λείπει πια, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών...

Ηταν πανέμορφος, ένας υπέροχος ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης με Οσκαρ, ένας γόης που όμως ήταν ένας άνθρωπος του κινηματογράφου, ο σταρ που μολονότι υπήρξε ο αγαπημένος των στούντιο εκείνος άνοιξε τις πόρτες της Εβδομης Τέχνης για το ανεξάρτητο σινεμά. Ηταν ένας από τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς αστέρες και το καθαρό –και πολιτικό– πρόσωπο μιας Αμερικής που θα θέλαμε να είναι αληθινή. Ο μέγας Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν είναι πια εδώ· έφυγε από τη ζωή στα 89 του…

«Ηθοποιός, που έγινε σκηνοθέτης, που έγινε ακτιβιστής», έγραψαν οι New York Times ανακοινώνοντας τον θάνατο αυτού του συμβόλου της Αμερικής.

Ο Ρέντφορντ θα μπορούσε να αρκεστεί στην υποκριτική του λάμψη, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στα μέσα αυτής του 1970 και να μην κάνει τίποτε άλλο. Και μόνο αυτό, οι ρόλοι του δηλαδή στο «Ξυπόλητοι στο πάρκο» (1967) δίπλα στην κούκλα Τζέιν Φόντα, στο οσκαρικό «Κεντρί» (1973) και στους «Δύο Ληστές» (1969) πλάι στον αδελφικό του φίλο Πολ Νιούμαν, στο πολιτικό δράμα «Ο υποψήφιος» (1972), στο κατασκοπευτικό θρίλερ του Σίντνεϊ Πόλακ «Τρεις ημέρες του Κόνδορα» (1975) και στο πολιτικό θρίλερ «Ολοι οι άνθρωποι του προέδρου» (1976) δίπλα στον Ντάστιν Χόφμαν, θα ήταν αρκετοί για να τον κατατάξουν στους μεγάλους της Μεγάλης Οθόνης.

Ομως ο γεννημένος τον Αύγουστο του 1936 Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν έμεινε σε αυτά. Συνέχισε να διευρύνει τους ορίζοντές του. Δοκίμασε στην σκηνοθεσία, πήρε και Οσκαρ (ενώ δεν πήρε ποτέ για τις ερμηνείες του), για την πρώτη του ταινία, το «Ordinary People». Εγινε ακτιβιστής για το περιβάλλον και φρόντιζε με την πολιτική στόχευση των ταινιών του να αποτελεί την προοδευτική συνείδηση μιας όλο και πιο συντηρητικοποιημένης κοινωνίας. Και παράλληλα έγινε η ψυχή του Φεστιβάλ Σάντανς, που έδωσε μια διέξοδο στους νέους αμερικανούς κινηματογραφιστές να παρουσιάσουν τα έργα τους πέρα από τα στεγανά των στούντιο του Χόλιγουντ.

