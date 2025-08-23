Έφυγε από τη ζωή ο Μεσολογγίτης Κίμων Κοκοσούλας - Πολύτιμος φίλος και αρωγός της «Διεξόδου»

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε μεγάλη ηλικία ο Κίμων Κοκοσούλας, ένας από τους γηραιότερους Μεσολογγίτες, γνωστός για την ευαισθησία, την αγάπη του για τον τόπο και την αφοσίωσή του στον πολιτισμό.

Από το 1999 ανήκε στην «οικογένεια» της «Διεξόδου» και υπήρξε πολύτιμος αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε νέα πολιτιστική πρωτοβουλία. Μαζί με τη σύζυγό του Μαρία στήριξε διακριτικά και αθόρυβα το έργο της, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα.

Ανάμεσα στις πράξεις του που μένουν ζωντανές στη μνήμη, ξεχωρίζει η δωρεά της προτομής του Κωστή Παλαμά, η οποία κοσμεί τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Άλατος στο Μεσολόγγι.

