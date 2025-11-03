Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη σε ηλικία 62 χρόνων.

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας (03.11.2025), καθώς η σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη που ήταν μόλις 62 ετών έπασχε από χρόνιο Πάρκινκσον. Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21.00, η γυναίκα του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Αναμένεται μέσα στη Δευτέρα να γίνει η νεκροτομή της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ από το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη μαθαίνει ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι και τίποτα δεν προμήνυε το πρόωρο τέλος της.

