Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος: Οι δράσεις για τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ενδιαφέρουσες δράσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς προγραμμάτισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

«Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον» είναι ο τίτλος εορτασμού για το έτος 2025 της επετειακής δράσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος συμμετέχει στον εορτασμό, διοργανώνοντας τις εξής δράσεις:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου:

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΦΑΑΙΤ «Πάμε θέατρο στους Οινιάδες;» ανοίγει την αυλαία του στο αρχαίο θέατρο Οινιαδών. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι συμμετέχοντες, αφού ξεναγηθούν στο πρόσφατα αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο Οινιαδών, θα αξιολογήσουν γνωστικά την εμπειρία τους μέσω εκπαιδευτικού εντύπου, εστιάζοντας βιωματικά στα αρχιτεκτονικά μέρη ενός αρχαίου θεάτρου, στους συνοδούς του θεού Διόνυσου, αλλά και σε τοπικούς μύθους, που ενέπνευσαν αρχαίους συγγραφείς.

Η παραγωγή του εντύπου εντάσσεται στο έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιαδών», που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος μεταξύ των ετών 2020-2023 και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί πλέον ένα από τα σταθερά εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας για το διδακτικό έτος 2025-2026 και προσφέρεται δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: τηλ. 26310-26068, mail: efaait@culture.gr

Πληροφορίες Μ. Γαβρίνα

*Σε περίπτωση που η ημερομηνία 26/9 δεν εξυπηρετεί, λόγω της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ναύπακτος 26 και 27 Σεπτεμβρίου:

Δράση: «Τα Σπίτια Μιλούν-Μνήμες σε Κώδικα».

Η δράση «Τα Σπίτια Μιλούν – Μνήμες σε Κώδικα» αποτελεί μια ψηφιακά υποστηριζόμενη περιπατητική εμπειρία, αφιερωμένη στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης της Ναυπάκτου. Εστιάζει σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, αλλά σύμφωνα με το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σε άλλα κτήρια, που έχουν ιστορικό, αισθητικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για την πόλη της Ναυπάκτου. Στο πλαίσιο της δράσης θα γίνει αναφορά στις υποδομές της πόλης, στην ρυμοτομία της, και σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως σε προτομές ευεργετών και ιστορικών προσώπων.

Σε κάθε στάση της περιπατητικής διαδρομής, με τη βοήθεια των οργανωτών, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύπτουν προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες, μικρά βίντεο και ηχητικά αρχεία, που αναδεικνύουν τη μνήμη και τις ιστορίες, που φέρουν τα κτήρια αυτά.

Περιγραφή δράσης: Εντοπισμός και επιλογή κτηρίων με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στη Ναύπακτο. Ενδεικτικές στάσεις της διαδρομής στα εξής κτήρια και μνημεία α) τείχη Κάστρου Ναυπάκτου 4ου και 5ου διαζώματος (εντός του παραδοσιακού οικισμού), β) Βεζίρ τζαμί, γ) Οθωμανικά λουτρά, δ) Αρχοντικό Τζαβέλλα (έδρα ΕΦΑΑΙΤ Ναυπάκτου), ε) Ρολόι, στ) Κρήνες οθωμανικές και νεότερες, ζ) Αρχοντικό Μπότσαρη, η) Αγ. Δημήτριος, θ) Δημαρχείο ι) Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθούν τη διαδρομή μέσα από ψηφιακό χάρτη, ενώ με το πέρας της εκδήλωσης θα δημιουργηθούν μόνιμα QR codes που θα συνδέουν το κοινό με μικρής διάρκειας βίντεο (1-2 λεπτά) που θα περιέχουν ηχητικές αφηγήσεις.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 26/9*:

Εκπαιδευτικός περίπατος για παιδιά 6ης Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου στην καστροπολιτεία της Ναυπάκτου. Δηλώσεις: Αφροδίτη Τηλιγάδα, τηλ. 26310 26068

Σάββατο 27/9:

Περιπατητική περιήγηση στα μνημεία και ιστορικά κτήρια της Ναυπάκτου για ενήλικες. Ώρα: 10.30 π.μ. Σημείο συνάντησης: Πλατεία Λιμένος Ναυπάκτου

19.30: Απογευματινή περιπατητική περιήγηση στα μνημεία και ιστορικά κτήρια της Ναυπάκτου. Σημείο συνάντησης: Πλατεία Λιμένος Ναυπάκτου. Εφόσον υπάρξουν ξένοι επισκέπτες, η περιήγηση θα γίνει παράλληλα στα Αγγλικά.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αδελφότητα Ναυπακτίων Αττικής.

Δηλώσεις: Ελένη Κατσούλη τηλ. 2634027240.

*Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων η δράση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου:

Στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα «ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ 1885-2025: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», η οποία, έχει στόχο την ανάδειξη του Ξενοκρατείου, κηρυγμένου ως μνημείου, και από το 2021 Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως σημαντικού μέρους της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.

Θεμελιωμένο το 1885, το Ξενοκράτειο λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του 1980 ως σχολείο, και από το 2011 παραχωρήθηκε στο ΥΠΠΟ για τη δημιουργία Μουσείου. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα συμμετάσχουν παλαιοί δάσκαλοι και μαθητές του Ξενοκρατείου, οι οποίοι θα καταθέσουν τις προσωπικές τους μνήμες από το κεντρικό αυτό σχολείο του Μεσολογγίου, που υπήρξε πάντα σημαντικό μέρος της ζωής της πόλης και είναι συνδεδεμένο με εμβληματικά κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα. Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις οι οποίες θα αφορούν στη μετατροπή του σχολείου σε μουσείο (εργασίες αποκατάστασης και οργάνωσης της έκθεσης) και τη μέχρι σήμερα απήχηση και δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στα 3,5 περίπου χρόνια λειτουργίας του (εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακές δράσεις).

Πληροφορίες Μ. Γαβρίνα, τηλ. 2631026068.