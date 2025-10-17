«Εφιάλτης» για την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού τα μπλε καβούρια

«Εφιάλτης» για την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των μπλε καβουριών, προκαλώντας καταστροφικές ζημιές στα αλιευρικά εργαλεία, στο οικοσύστημα και κατ’ επέκταση στο εισόδημα των αλιέων.

Σε μείζον πρόβλημα για τους αλιείς του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού εξελίσσεται ο πολλαπλασιασμός των μπλε καβουριών στη λιμνοθάλασσα.

Για καταστροφικές συνέπειες στο επάγγελμα κάνει λόγο στο Ionian Tv, το μέλος της Ένωσης Παράκτιων Αλιέων Τάκης Κοτσόργιος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εποχή της μπάφας, πολλοί αλιείς απέφυγαν να πάνε να ψαρέψουν επειδή δεν μπορούσαν να ρίξουν δίχτυα υπό τον φόβο καταστροφής τους από τα μπλε καβούρια.

Ένας αλιέας από το Αιτωλικό με απόγνωση περιγράφει ότι τα μπλε καβούρια τρώνε χέλια, χοβιούς, πολλά και διάφορα ψάρια, καθώς επίσης κάνουν ζημιές στα εργαλεία.

Οι αλιείς του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας με ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης που θα δώσει λύση στο σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί ζημιά τόσο στην ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όσο και στην τοπική αλιεία και το εισόδημα των αλιέων.

Πηγή: iaitoloakarnania.gr