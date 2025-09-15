«Εφιάλτης» για τετραπληγική στο Αγρίνιο: Έπαθε επιληπτική κρίση από το φόβο της όταν αντιλήφθηκε τον διαρρήκτη, λέει ο Λάμπρος Σκουφής στο Δυτικά FM

Επιληπτική κρίση, σαν να μην έφθαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έπαθε η τετραπληγική γυναίκα στο Αγρίνιο, όταν επίδοξος διαρρήκτης επιχείρησε να εισβάλλει στο σπίτι της στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Ο Λάμπρος Σκουφής, αντιδήμαρχος και αστυνομικός κλήθηκε πριν λίγες ημέρες από οικείο της πρόσωπο να συνδράμει για να αποτραπεί διάρρηξη στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπως έχει ήδη γράψει το sinidisi.gr. Βρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, αποβίβασε την οικογένειά του που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, ενημέρωσε την Άμεση Δράση και έσπευσε στο σημείο λίγο πριν φτάσει το περιπολικό.

Μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8» και τη Δήμητρα Λαοπόδη, ο Λάμπρος Σκουφής αφού σημείωσε ότι ο καθένας στη θέση του θα έκανε το ίδιο, θα έσπευδε δηλαδή να βοηθήσει, έκανε γνωστό ότι ο επίδοξος διαρρήκτης που εντοπίστηκε στη σκάλα τη διώροφης κατοικίας δεν αντιστάθηκε. Ωστόσο η προσπάθειά του να εισβάλει στο σπίτι θορύβησε τόσο την ένοικο που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και από το φόβο της υπέστη επιληπτική κρίση.

Με την ευκαιρία ο αντιδήμαρχος τόνισε την ανάγκη τέτοια περιστατικά να μας ενεργοποιούν ως πολίτες και να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους. Για το λόγο αυτό συνεχάρη τη γειτόνισσα που «δεν κρύφτηκε πίσω από την πόρτα του σπιτιού της» ενημέρωσε άμεσα όταν διαπίστωσε την παρουσία κακοποιού στην περιοχή.

Ερωτηθείς για περιστατικό φραστικής επίθεσης και έντασης που επικράτησε κατά τη διάρκεια ελέγχου για τα τραπεζοκαθίσματα από το Δημοτική Αστυνομία σε επιχείρηση εστίασης (σ.σ. ζητήθηκε και η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ), χαρακτήρισε το φαινόμενο συχνό στο πλαίσιο μιας παγιωμένης αντίδρασης που παρατηρείται. Στα περισσότερα περιστατικά, όπως σημείωσε, επιτυγχάνεται να γίνεται σωστά η δουλειά, η «πυροσβεστική» δράση αλλά και να μην οδηγηθεί η κατάσταση στα άκρα.

Ακούστε τη συνέντευξη του Λάμπρου Σκουφή στο «Δυτικά FM 92,8»: